Uefa Unity Euro Cup 2023, i rifugiati in campo con la maglia azzurra

Rifugiati, il calcio è inclusione

Unity Euro Cup, come nasce

Una festa che parla una lingua soltanto, quella dell’che passa attraverso i valori dello sport . È il senso della, la manifestazione calcistica voluta da Uefa e Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e che ha visto fronteggiarsi a Francofortecomposte da calciatori rifugiati.Quella italiana, accompagnata dall’ambasciatore, era composta per la grande maggioranza (10 giocatori su 13) da titolari di protezione internazionale . Il progetto è stato reso possibile anche grazie all’impegno profuso dagli operatori e dai coordinatori delle strutture di accoglienza Sai della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze , che ha contribuito a mettere insieme un team corrispondente ai requisiti richiesti per prendere parte all’evento.“Abbiamo portato in squadra ragazzi provenienti dal Gambia, dalla Siria, dall’Afghanistan, dal Mali, dalla Colombia, dal Ghana e dalla Somalia” racconta, responsabile dell’area richiedenti asilo della Fondazione Solidarietà Caritas, sottolineando che molti calciatori provenivano da strutture toscane. “Hanno vissuto un’esperienza di inclusione e gioia unica. Un’occasione diche solo i valori dello sport possono trasmettere” aggiunge Mori.Così la Figc, da tempo impegnata tramite il Settore Giovanile e Scolastico con il progetto di integrazione “” che coinvolge circa 1.800 rifugiati su tutto il territorio italiano (in autunno le fasi interregionali e la finale del Torneo), ha potuto schierare una formazione altamente competitiva. La nazionale italiana dei rifugiati si è piazzata al quarto posto nel torneo, sconfitta di misura in semifinale (2-1) dalla Finlandia, poi vincitrice del titolo.Nel girone della competizione a 16 squadre, invece, gli azzurri avevano superato Austria e Armenia, oltre a pareggiare con l’Ucraina. La Figc era presente al seguito della squadra con, il coach Gianluca Salvatori e Cristina Blasetti, che hanno accompagnato i ragazzi curando in modo attento sia la parte umana che tecnica. Inoltre, tramite il, la Federazione ha provveduto al supporto logistico per la preparazione e la partecipazione all'evento, anche mettendo a disposizione i propri collaboratori tecnici per la crescita e competitività della squadra.“Questo torneo è l’esempio più evidente di come lo sport resta uno deia disposizione per accorciare le distanze” conclude Mori, anche lui accompagnatore della squadra in questa tre giorni tedesca. “È giusto ringraziare la Uefa, che: senza il loro impegno questa tre giorni non sarebbe stata indimenticabile per i calciatori come invece è stata” prosegue. E conclude: “È un grande ringraziamento a Marco Tardelli, che è stato al fianco dei ragazzi per tutte le partite e anche fuori dal campo, nei momenti in cui eravamo in gruppo”.Nel 2022, per celebrare la Giornata Internazionale del Rifugiato la Uefa in collaborazione con Unhcr ha lanciato la Unity Euro Cup. Lasi è disputata a Nyon a fine giugno 2022, presso lo stadio di Colovray, con la partecipazione delle Federazioni di Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Malta, Repubblica d’Irlanda e Svizzera. In tale occasione, la squadra italiana si è classificata alalle spalle di Germania e Svizzera.Il gruppo italiano era guidato dall’Ambassador, presidente del Settore Tecnico della Figc. E la squadra era formata dall'unione del, ospitato a Firenze dopo il loro arrivo da Herat, e dalla, vincitrice dell’edizione 2021 del Torneo Refugee Teams. Il centro di accoglienza di Carmiano partecipa dal 2017 al torneo legato all'iniziativa sociale sviluppata dal Settore Giovanile Scolastico: nel 2019, nella Fase Nazionale che si è svolta a Bologna, si sono classificati secondi.Nel 2020, a causa di casi di Covid-19 all'interno del girone, non hanno potuto prendere parte alle finali in programma a Roma, alle quali si erano qualificati vincendo le tappe Regionali e Interregionali. Nel 2021 la squadra di Carmiano, invece, è riuscita a conquistare la vittoria del torneo. Grazie all'attività proposta e sviluppata dal Settore Giovanile e Scolastico Figc nonché alla sensibilizzazione, nel 2019, a Copertino, comune vicino a Carmiano, è stata costituita una società sportiva composta da profughi e bambini stranieri denominata “”.