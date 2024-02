Wimbledon, la tennista russa Natela Dzalamidze cambia nazionalità per partecipare al torneo

Il cognome Dzalamidze è di chiare origini georgiane: la giustificazione a favore della tennista

Il torneo di Wimbledon, l'eccezione alla regola

Ieri russa, oggi georgiana. E' questo ilche ha usato la tennistache ha deciso dicosì da poter aggirare ilda Wimbledon . Gli organizzatore delhanno comunicato lo scorso aprile chein risposta all' invasione dell'Ucraina da parte delLa numero 44 del mondo dunque la vedremo in campo a fianco della, alla faccia delle sanzioni dell'. "La nazionalità degli atleti - ha spiegato freddamente un portavoce del Club - è una questione regolata da chi gestisce i circuiti internazionali (cioè Atp e Wta) e Itf (la federazione internazionale)". Il, e fra l'altro, come riporta il Times, a dicembre la tennista si è allenata a Kiev, in Ucraina. Dzalamidze è nata a Mosca il 27 febbraio 1993 e, nonostante sia il suo nome che il cognome siano di origine georgiana, non è chiaro quale sia il suo esatto legame familiare con la Georgia. Agli Open di Francia del mese scorso, Dzalamidze ha gareggiato come atleta neutrale insieme alla sua connazionale Kamilla Rakhimova e ha perso al primo turno. Per lei sarà la terza volta a Wimbledon.Il divieto imposto da Wimbledon ha provocato, tanto che Atp e Wta hanno deciso di privare il torneo dei punti classifica. Nessun torneo del Grande Slam ha infatti seguito l'esempio di Wimbledon, e glihanno recentemente annunciato che isotto bandiera neutrale. La decisione di Wimbledonmaschili e femminili, uno su tutti, l'attuale numero uno al mondo, ma anche. A Parigi, al Roland Garros, dove i russi erano ammessi, ha gareggiato senza bandiera a fianco dell'altra russa Kamilla Rakhimova, mentre agli Us Open non avrebbe avuto comunque problemi visto che la federazione statunitense ha deciso di non escludere russi e bielorussi dallo Slam di casa. Trucchetto? Imbroglio? Legittima scappatoia? Non tanto diversa, in fondo, da quella che permetterà ad altri russi di competere a Wimbledon: è il caso dei 'kazaki di importazione' come Alexander Bublik, n. 37 Atp, russi al 100 per cento ma che il Kazakistan ha convinto, sborsando diversi soldi, a cambiare passaporto per poter giocare in Coppa Davis con una bandiera diversa. L'inizio del torneo è alle porte. L'attesa sale e le polemiche pure. Sarà sicuramente uno Slam che ci ricorderemo per sempre.