Aborto, il consigliere FdI: "Fase di sbandamento". Non Una di Meno: "Diritto a rischio"

La manifestazione di Non una di Meno a Roma

Mario Adinolfi rinuncia alla presentazione del

Consigliere Fdi di Bologna: "Aborto fase di sbandamento"

Fabio Brinati,

consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Bologna che affronta l'argomento prendendo spunto proprio dalle polemiche sulla presentazione del libro di Adinolfi. "Penso che ci debba essere da parte del mondo femminista un maggior rispetto per la cultura, il credo e le scelte degli altri", spiega.

Questo "non toglie che si debba difendere la legge 194 ma nella sua interezza e che si debba supportare anche la prima parte della stessa, come detto da tempo dalla nostra leader ora primo ministro Giorgia Meloni , per rendere quella libertà di cui parla il mondo femminista più forte e concreta".

L'autodeterminazione di una scelta di questo tipo "deve essere supportata in primis da un sistema socio sanitario che metta realmente la donna nelle condizioni di essere veramente libera di scegliere senza condizionamenti di alcun tipo – continua in una nota – non solo da parte di terzi ed esterni, ma da parte di quei condizionamenti e fragilità economiche e non ultime di tipo psicologico che potrebbero portare la donna a pentirsi, più avanti, della scelta fatta in un momento molto particolare della sua vita".

Lo scontro sul tema dell'divide l'Italia. A Roma è scattato questa mattina il blitz del movimento femministasotto il ministero della Famiglia , in via Quattro novembre a Roma. Le attiviste hanno ribadito che l'interruzione volontaria di gravidanza è unma che in Italia è messa seriamente a rischio.l'aborto è un diritto", si legge nell'enorme striscione tenuto tra le mani dalle manifestanti davanti al dicastero. E, apposta sul muro, spicca invece una targa in cartoncino con scritto "ministero della Famiglia Patriarcale".Le donne di Non Una di Meno si sono scagliate in particolare contro la ministra Eugenia Roccella, accusandola di essere la portavoce delle ". Considerate solo come un utero. Ma solo le donne bianche possono procreare come l'utero della Nazione". Le attiviste hanno poi scandito i dati che dimostrano quanto questo diritto, sancito dalla legge 194/78 , sia a rischio nel nostro Paese: "è sempre più alta, con picchi nelle regioni governate da Fratelli d'Italia dell'80 per cento. E nella provincia delle. L'aborto in Italia non è più accessibile ed è colpa diretta di questo governo e delle associazioni pro vita ", ripetono le manifestanti, che ribadiscono anche la paura che la pratica venga negata maggiormente anche in Lazio, dove è da poco approdata una giunta "a guida FdI". "Siamo enormemente preoccupate per cosa significherà questo per la nostra vita". Non una di Meno ha quindi dato l'appuntamento alindetto per il, al motto "interruzione volontaria del patriarcato".Dopo il duro botta e risposta tra Mario Adinolfi , che avrebbe dovuto presentare il suo libro "" oggi, 21 aprile, a Bologna e i vertici dem della città che avevano invece annunciato la loro disapprovazione, promettendo anzi proteste al Baraccano, il leader del Popolo della Famiglia ha rinunciato all'evento.L'annuncio nella serata di giovedì: "Ho chiesto agli amici del Popolo della Famiglia di Bologna didel mio libro prevista per domani sera in città. Dopo leche mi hanno accompagnato in ogni città italiana[...], dopo le dichiarazioni della sezione marchigiana della Federazione anarchica italiana, dopo le parole irresponsabili di esponenti del Pd e dello stesso sindaco di Bologna, riprese dai media, mi è stato fatto capire che la data nel capoluogo emiliano avrebbe esposto non tanto me quantoche sarebbero venute a seguire la presentazione ad un oggettivo rischio di subire violenza fisica", fa sapere Adinolfi. "Congratulazioni al sindaco Lepore, alla segretaria del Pd, al deputato Pd e a chi ha dichiarato in queste ore che avrebbe- ha sottolineato ancora il leader del Popolo della Famiglia - affinché fosse chiaro il 'non benvenuto' a Bologna . A pochi giorni dal 25 aprile si tappa la bocca a uno scrittore, minacciandolo, saldando realtà che un Adinolfi lo hanno già gambizzato con settori della sinistra istituzional, che anche recentemente hanno mostrato sensibilità estrema verso quel fuoco, assai meno verso il diritto alla libertà d'espressione.Bravo sindaco Lepore – prosegue Adinolfi – usando anarchici e parole gravi hai vinto, lo scrittore sgradito a Bologna non verrà. Ma quando tra qualche giorno farete la predica per il 25 aprile, guardatevi allo specchio per l'ipocrisia che incarnate e ricordatevi che, non chi voleva venire a Bologna a parlare di difesa della vita, della maternità, dell'essere umano più indifeso che è il bambino nascituro", ha concluso il politico e giornalista."Lanon dovrebbedei medici obiettori", cioè quelli che rifiutano di praticare l'interruzione volontaria di gravidanza. Circostanza in cui la donna, "alla luce delle sue criticità caratteriali ed emotive" e in un momento di "", dev'essere affiancata da qualcuno "più lucido ed esperto". Queste le tesi diBisogna "tutelare e sviluppare" quella prima parte della norma "per aiutare la realizzazione piena della legge a[...]". Questo vuol dire che la donna "deve essere aiutata e supportata prima di compiere questo importante atto da chi, più lucido ed esperto - scrive Brinati - può essere messo accanto a lei in un ambiente dedicato, in un momento di spaesamento e sbandamento come quello di cui stiamo parlando". Perché "Spesso ci si dimentica delle difficoltà di queste donne dopo la scelta dell'aborto". Questa, chiosa il consigliere comunale bolognese, "è la reale forza di una legge completa che qualcuno vuole vedere solo in parte".