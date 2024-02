Addio al mito della sessualità precoce: l'età della prima volta 'sale' a 17 anni per tutti, maschi e femmine

Dunque, quello della, dati alla mano, sembra un mito a tutti gli effetti oramai superato. Ma c’è di più: che la situazione sia molto cambiata rispetto agli anni scorsi lo dimostra un altro dato, secondo il quale è risultato evidente un recupero del gender gap tra ragazzi e ragazze nell'approccio al primo momento passionale. In pratica, guardando alla fotografia scattata dalla ricerca riguardo a "Conoscenza e prevenzione del Papillomavirus e delle patologie sessualmente trasmesse tra i giovani in Italia", oramai non esiste più, o quasi,nell’approccio all’ intimità . Secondo quanto emerso dalla ricerca realizzata dal Censis l’età della ' prima volta ' è diventata infatti molto simile per tutti, attestandosi sui 17,5 anni per i maschi e i 17,3 anni per le femmine.

Ma dove ricevono lei giovani riguardo ai rischi connessi ai rapporti intimi e su come prevenirli? Per la maggior parte, nell’epoca dei social, sono i media a occupare un ruolo centrale nell'informazione, utilizzati per documentarsi dal 62,3% del campione. Laè invece stata citata come canale privilegiato di informazione e approfondimento solo dal 53,8% dei giovani. Ovviamente in questo caso sono risultate differenze tra le diverse aree del Paese: i giovani del nord hanno maggiormente messo la crocetta su questa opzione rispetto a quelli del sud. Si predilige dunque far riferimento a canali più alla portata di mano rispetto a quelli scientifici, si bussa cioè ancora con troppa fatica alla porta di. Ed è questo il dato più preoccupante emerso dell'indagine: solo il 9,8% dei giovanissimi ha detto di fare rifermento a medici e farmacisti. Le ragazze a un certo punto della loro vita entrano per forza di cose in contatto con la ginecologa , come spiega il presidente della Società Italiana di Endocrinologia,: "Resta molta diffidenza da parte dei giovani nei confronti dell' andrologo . Molti non lo conoscono, la maggior parte ritiene di non averne bisogno. Culturalmente non sono abituati a considerare la possibilità che anche i maschi possano essere interessati da patologie che riguardano il sesso. Dobbiamo sviluppare maggior informazione ed educazione".