Afghanistan, arrestato un professore che regalava libri alle ragazze contro il divieto dei Talebani

Jaw-dropping moment; #Afghanistan University professor Ismail Mashal presented his university degrees on live TV and tore them up to protest the Taliban’s decision to ban women from higher education. #LetAfghanistanGirlsLearn @TOLOnews pic.twitter.com/55JKGQiEqv — Ali Hamedani (@BBCHamedani) December 28, 2022

Stavaquando è statoa Kabul, giovedì 3 febbraio., un professore universitario afghano, 37 anni, in aperta critica con il bando posto dai Talebani all'istruzione femminile, andava in giro con un carretto pieno di volumi gratuiti che distribuiva a donne e bambine , per le strade della capitale, quando le forze di sicurezza lo hanno accusato di " azioni provocatorie " dalle autorità che lo hanno portato in carcere. Lo riferisce la Bbc.Alcuni testimoni hanno riferito che il professore è statodalle forze di sicurezza locali durante l'arresto. Tuttavia Abdul Haq Hammad, un funzionario del ministero dell'Informazione e della Cultura talebani, ha dichiarato che il docente è stato trattato bene mentre era in custodia. Mashal è salito alla ribalta dopo averin diretta tv per protestare contro il divieto dei talebani all'istruzione universitaria e secondaria per le donne. Lo stesso Hammad scrive su Twitter che il professore è accusato di aver tentato di danneggiare il governo invitando i giornalisti ad ammassarsi in una strada principale e creare "caos". Il video del momento in cui ha strappato i suoi documenti accademici in diretta televisiva è diventato virale. Da allora ha ricevuto molte minacce. Ma nonostante ciò, è apparso sui media locali quasi ogni giorno, oltre a distribuire libri gratuiti da un carretto a chiunque osasse prenderne uno.Ex giornalista, il 37enne dirigevaa Kabul, frequentata da 450 studentesse che seguivano i corsi di giornalismo, ingegneria e informatica, tutte discipline che il ministro dell'Istruzione afghano sosteneva non dovessero essere insegnate alle ragazze in quanto contrarie all'islam e la cultura afghana. Quando a dicembre i Talebani hanno annunciato che alle studentesse universitarie non sarebbe più stato permesso di tornare a studiare fino a nuovo ordine, il professor Mashal ha chiuso definitivamente la sua scuola, affermando che "". Un uomo coraggioso, che aveva promesso di non rimanere in silenzio sulla questione , anche a costo di perdere la vita."L'unico potere che ho è la mia penna, anche se mi uccidono, anche se mi fanno a pezzi,", ha dichiarato il mese scorso il professore a un corrispondente della BBC in Afghanistan. Ha anche affermato che un maggior numero di uomini deve insorgere per protestare contro le restrizioni imposte alle donne . Durante il loro incontro a Kabul, Mahsal, padre di due figli, ha precisato che non temeva di essere arrestato o ucciso nella sua lotta per la riapertura delle scuole e delle università alle donne e alle ragazze afghane. Si è detto invece certo che alla fine i Talebani avrebbero cercato di metterlo a tacere, ma è rimasto convinto che fosse