Aifa, stop alla pillola anticoncezionale gratuita

La fumata nera

Posizioni contrapposte

I contrari: misura in controtendenza alla promozione della natalità

I favorevoli: gratuità riduce disuguaglianze, principio di tutela della salute riproduttiva

Laresta. Almeno per ora. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco hadel medicinale, per le donne di qualsiasi età, decisa lo scorso 21 aprile dal Comitato prezzi e rimborsi. Sono necessari, secondo il cda di Aifa, ulteriori approfondimenti. La decisione di rendere gratuito l'anticoncezionale , avviata già l'anno scorso dall'agenzia stessa, comporterebbe un costo totale per le casse dello Stato stimato in circaSe n'è iniziato a parlare tempo fa, più concretamente dal 2022. Poi la svolta: la pillola diventa gratuita, il Comitato prezzi e rimborsi dà il via libera. Poi, però, la fumata nera: il cda di Aifa dice no. O meglio, non si pronuncia, dice che servono altre informazioni. Al termine della riunione di mercoledì 24 maggio, fa sapere: "Preso atto che le Commissioni consultive dell'Agenzia non hanno ancora elaborato precise indicazioni sullea cui concedere gratuitamente la pillola anticoncezionale, sulleper il Sistema Sanitario Nazionale nei vari scenari di adozione della rimborsabilità ha rilevato che non sussistono gli elementi essenziali per deliberare".Sembrerebbe uno stop momentaneo quindi. Da valutare tutte le ipotesi in gioco: prevedere la gratuità della pillola, ad esempio, per tutte le donne, oppure per le donne che versano ino per lecome avviene in alcuni Paesi europei e nelle sei regioni italiane che offrono gratuitamente la pillola anticoncezionale. In Puglia, Emilia Romagna , Piemonte, Toscana e provincia autonoma di Trento la misura è di fatto già in vigore, mentre nel Lazio il provvedimento era stato annunciato dalla giunta Zingaretti e applicato nei consultori regionali . Come di consueto, comunque, il Cda afferma di essere "pronto a svolgere il suo ruolo e ad esprimere compiutamente il suo parere non appena disporrà dell'adeguata istruttoria richiesta alle Commissioni consultive". E, con queste indicazioni, si impegna ad attivare un tavolo di concertazione con i ministeri vigilanti e la Conferenza delle Regioni.La gratuità della pillola anticoncezionale è da tempo al centro del dibattito politico e sociale, con posizioni spesso contrapposte. Ad aprile la notizia della gratuità della pillola anticoncezionale (oltre a quella della rimborsabilità dei farmaci per la PrEP, già avviata ) aveva destatoe, contemporaneamente,da parte di associazione movimenti per le donne; la fumata nera giunta mercoledì 24 maggio apre ora un nuovo capitolo nelle polemiche.I contrari giudicano infatti tale progetto in controtendenza rispetto alle intenzioni del governo di impiegare i pochi fondi a disposizione per dare impulso alla natalità . Anche lo stesso esecutivo di Giorgia Meloni aveva espresso perplessità su questa scelta, arrivando a ipotizzare anche un blocco politico del provvedimento. Tra i nettamente contrari c'è, che parla di una eventualità "grave e pericolosa". Anche per Moige-Movimento Italiano Genitori si tratta di un progetto da bocciare, affermando cheDiversa la posizione di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che, dopo l'ok del mese scorso, aveva parlato di "un provvedimento condivisibile, chee rende le donne uguali davanti alla salute"."Lo prendiamo come un rinvio tecnico - rincara Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera -. Ci aspettiamo che Aifa decida alla fine in. Siamo deluse, ovviamente, perché ci pare che nulla osti alla applicazione di questo fondamentale principio di tutela della salute riproduttiva delle donne. E non vorremmo che si andasse avanti con una: alcune regioni offrono la pillola gratis altre no, alcune la autorizzano solo a donne di una certa fascia di età. Una disomogeneità che contrasta con l'idea del servizio sanitario nazionale. In ogni caso ha la sua responsabilità il governo che non ha detto chiaramente che metterà a disposizione i 140 milioni necessari, come noi di Avs abbiamo chiesto durante un question time. Si sente ancora qualcuno che mette in: una sciocchezza assoluta che paralizza una misura così semplice e scontata come dovrebbe essere la gratuità della pillola anticoncezionale", ha detto Zanella.Infine per Valeria Valente, senatrice del Pd, il governo guidato da una donna discrimina ancora le donne: "Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova, diceva Agatha Christie. Stamattina dobbiamo prendere atto dello stop dell'Aifa, su pressioni del centrodestra, alla pillola anticoncezionale, che non lascia presagire niente di buono, e della nomina di, cui fanno seguito altri incarichi, quasi tutti rigorosamente al maschile. A questo si aggiunge che, in materia di Pnrr, la cui attuazione è seriamente a rischio, la clausola fondamentale dele giovanile, ma il governo tace e, quindi, acconsente. E si aggiungono gli, il quoziente familiare che penalizza il lavoro femminile, la rinuncia al piano nidi contenuto nel Pnrr. A questo punto parlano i fatti - conclude la dem - e purtroppo avevamo ragione: non bastaper avere un governo amico delle donne, anzi. Sta succedendo l'esatto contrario, un esecutivo guidato da una donna". Lo dice la senatrice del Pd, Valeria Valente.