Alice Pignagnoli di nuovo mamma, ma la Lucchese non vuole più pagare: "Ferita come donna e atleta"

Vi ricordate la storia di? Ne avevamo parlato un anno fa, quando la 34enne di Reggio Emilia giocava come portiere nel Cesena Calcio, e la sua vicenda era salita agli onori della cronaca proprio per merito della società, che nell'estate 2020 aveva deciso di dare un forte segnale di cambiamento. Cambiamento perché proprio l'esperienza a lieto fine della Pignagnoli si poneva invece in controtendenza rispetto alle storie dio di Carli Ellen Lloyd , due sportive - pallavoliste nello specifico - che invece si erano viste citare per danni, o licenziare, o insultare per il solo fatto di essere rimaste incinta. Ma le cose sono cambiate anche per Alice. E non in meglio. "Per una donna dovrebbe esseresognare di fare la calciatrice e avere una famiglia. Sono incredula". Una normalità che manca, un vuoto normativo che continua a riempirsi di casi più o meno noti. Perché una donna, nel nostro Paese, deve ancora fare una scelta,di essere una sportiva e una mamma "Mi sono sentita. E anche molto sola, incapace, un giocattolo vecchio da gettare". La ragazza, infatti, ha cambiato squadra, passando alla, Serie C di calcio. "A metà ottobre ho scoperto di essere", ha raccontato la 34enne a Quotidiano Nazionale. Lo comunica ai dirigenti della società, nella persona del manager Mario Santoro, ma la risposta che riceve la lascia spiazzata: "Mi sono sentita dire che gli impegni presi in estate vanno rispettati:. Dopo quanto successo due anni fa col Cesena, non me lo sarei mai aspettato". Parole piene di delusione, che Alice porta nel cuore gonfio di rabbia e dolore per il trattamento ricevuto. Da parte della dirigenza, mentre invece il portiere, che con il marito Luca e la piccola Eva vive a Reggio Emilia, rivolge parole di gratitudine e affetto ad allenatore e compagne. "È la società che mi ha deluso. Fino a ieri mattina non mi erano nemmeno state pagate le prime tre mensilità di questa stagione. Poi è uscita la notizia, ed ecco arrivati i soldi". Non senza un 'sollecito' da parte dell'avvocato di Pignagnoli, che vista la situazione ha deciso di non lasciar correre e di chiedere invece di vedersi riconosciuti gliIl club toscano ha però deciso di non replicare alla presa di posizione della calciatrice, ma fa saper che la 34enne è ncora regolarmente sotto contratto con le rossonere,chefino al momento della scadenza, il 30 giugno. Questo perché, proprio dopo la decisione presa dal Cesena nel 2020, è stata abolita la norma che prevedeva l’interruzione del contratto quando l’atleta resta incinta. Insomma Alice Pignagnoli alla Lucchese è ancora considerata una giocatrice a tutti gli effetti, sebbene la sua gravidanza non le permetta compiere quella "prestazione sportiva" richiesta dalla squadra. Ma cosa succederà dopo la scadenza? "A giugno partorirò e dal 1° luglio sarò svincolata - conclude la giovane -. Chissà se ci sarà una società che avrà la forza di offrirmi un contratto… ".