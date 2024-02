Ambiente, la Francia coprirà i grandi parcheggi con i pannelli solari

Le nuove disposizioni per decuplicare la quantità di energia solare

Tutti i parcheggi con posti per almenosia esistenti che nuovi, dovrannoAccade in Francia , dove, la scorsa settimana, il Governo ha approvato l’del disegno di legge relativo all'accelerazione delle energie rinnovabili , in vigore dal 1° luglio 2023, che prevede che ogni parcheggio sia provvisto di una tettoia coperta da pannelli solari (o altro processo di energia rinnovabile), su almeno la metà della propria superficie. La nuova norma andrà a colpire in particolare i parcheggi deie dellee dovrebbe consentire alla Francia di ricavare fino a 11 gigawatt dil'equivalente di 10 reattori nucleari.Le nuove disposizioni fanno parte del piano annunciato a febbraio dal presidente Emmanuel Macron che prevede di decuplicare la quantità di energia solare prodotta nel Paese, di avere 40 GW di capacità eolica offshore operativa entro il 2050, o circaoffshore al largo delle coste del paese (il doppio della produzione attuale). I parchi auto ospitanti tra gli 80 e i 400 posti avrannoper adeguarsi alle nuove misure, mentre quelli più estesi tre anni. Inizialmente il governo pensava di applicare la norma solo ai parcheggi di dimensioni superiori a 2.500 mq, ma durante i dibattiti in commissione i senatori hanno preferito definire una soglia che prenda in considerazione non la superficie, ma il numero complessivo di posti auto a disposizione nella struttura. Sonole aree di sosta destinate ai camion che trasportano merci pesanti e le aree di parcheggio in aree storiche o protette, coperte da vincoli paesaggistici. Inoltre, è prevista una, variabile a seconda del numero di posti attrezzati (50 euro a posto). In questo modo un parcheggio con 80 aree di sosta non conforme alla nuova normativa incorrerebbe a una sanzione pari a 48.000 euro ogni anno. Oltre alla misura sui parcheggi, la Francia sta lavorando sulla costruzione dida impiantare in terreni liberi, lungo autostrade e ferrovie, nonché su terreni agricoli, ove possibile. Macron ha affermato che qualsiasi disegno di legge approvato dovrebbe garantire denaro che assicuri alle comunità locali di beneficiare direttamente del. Il servizio ferroviario nazionale francese SNCF prevede inoltre di installare circa 190.000 metri quadrati di pannelli solari in 156 stazioni in tutto il paese entro il 2025 e 1,1 milioni di metri quadrati entro il 2030, il tutto con l'obiettivo di ridurre il consumo di energia del 25%.