Bagni genderless, è online la prima mappa contro le discriminazioni

Unache consente di avere a portata di clic l'elenco dei bagni gender free d'Italia. A ideare e realizzare questo progetto innovativo e apripista è il giovane designer torinese,. Si chiama Bagni inclusivi in Italia - Google My Maps) è un servizio, lanciato sul web lo scorso giugno per combattere le"Da una chiacchierata sull'utilità dei bagni genderless con alcune persone che hanno intrapreso il percorso diDai loro racconti ho compreso quanto fosse profondo il disagio di trovarsi in contesti disparati di fronte alleche possono far sentire discriminato. Da quella conversazione è nata l'idea di creare uno strumento in grado di segnalare preventivamente le strutture in possesso di bagni gender free. Un aiuto concreto nel segno dell'"."Ho quasi raggiunto quota. La concentrazione maggiore è nelle regionicome Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, ma anche alcon regioni all'avanguardia come Campania e Sardegna"."Prime fra tutte leche sono state decisive in questo cambio di passo, a seguire a ruota anche gli(prevalentemente i licei) che gradualmente si stanno adeguando al cambiamento. E poi anche(bar, ristoranti, pub) e Lgbt+ friendly . A saltare all'occhio sono anche gliche sono in costante aumento"."Non c'è un'unica icona riconosciuta a livello nazionale, mi sono imbattuto in simboli di tutti i tipi. Di sicuro la più utilizzata è l'. Mi sono imbattuto anche in bagni neutri contraddistinti da simboli più fantasiosi come nel caso dell'"."Mi informo attraverso ioppure tramite i, ma gran parte del merito è degli utenti diche mi scrivono segnalandomi nuovi luoghi. Recentemente ho deciso di aggiungere alla mappa anche i servizi dove è presente la tampon box ) per sopperire alle necessità di chi ha. Per rendere ancora più completa la mappa faccio appello a tutte le persone che conoscono luoghi o strutture con servizi gender free o con tampon box di scrivermi in privato sul mio profilo Instagram"., dai pronomi, dalle liste elettorali. Le nuove generazioni sono pronte a questo cambiamento, protagoniste di un'ondata di solidarietà difficile da arrestare. Il mio progetto è un piccolo tassello di questaConsente alle persone di non andare più alla cieca, di evitare situazioni spiacevoli di forte disagio e di essere discriminate. Più cresce il progetto più cresce la consapevolezza su certe tematiche. La mappa è un primo passo, per il futuro vorrei ideare degli adesivi da attaccare all'entrata dei pubblici esercizi".