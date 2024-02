"Brave Actions For a Better World", l'iniziativa contro la povertà per aiutare donne e giovani

Un doppio bando da 300.000 euro per supportare gli Empori Solidali in Italia e l’empowerment femminile e giovanile nel mondo. Questa l’iniziativa di OTB Foundation che lancia la terza edizione del bando "Brave Actions For A Better World", per fornire un aiuto concreto e immediato a chi si trova in situazioni di difficoltà.

I due bandi: "Vogliamo essere presenti al fianco delle persone"

Saranno due i bandi a disposizione delle organizzazioni non profit che lavorano, nel rispetto dei Sustainable Development Goals (SDG) delle Nazioni Unite, per un futuro senza povertà, con ampio accesso a un lavoro dignitoso, alla sanità e all’educazione e per la riduzione delle disuguaglianze. La vicepresidente di OTB Foundation, Arianna Alessi spiega il motivo dell'iniziativa: "Visto e considerato il difficile periodo storico che stiamo attraversando, costellato da continue emergenze nazionali, abbiamo deciso di aumentare il nostro impegno economico rispetto al passato, per essere ancora più presenti e al fianco delle persone e delle aree più in difficoltà, dentro e fuori i nostri confini nazionali, concretizzando la vicinanza e il supporto alle organizzazioni non profit che si trovano ad affrontare sfide crescenti e complesse. Proprio perché le emergenze sono tantissime, abbiamo sentito l’urgenza di agire con ben due bandi".

Il primo bando si concentrerà esclusivamente sull’Italia, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo degli Empori solidali ma anche di dare un aiuto concreto e spazi dove offrire assistenza e formazione a persone e famiglie in condizione di povertà. "In Italia, infatti, sono 5,6 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato confermato per il secondo anno di fila ai massimi storici. A questo si aggiunge il fatto che il 20% della popolazione è a rischio povertà ed esclusione sociale, a causa del periodo storico che stiamo attraversando. È in questo scenario che OTB Foundation intende agire per puntare all’avvio di nuovi empori solidali e all’ampliamento di quelli già esistenti, per attivare un circolo virtuoso dal punto di vista sociale, economico ed etico", prosegue la vicepresidente. Il secondo bando, invece, avrà una visione internazionale e si sdoppierà in due ambiti, l’empowerment femminile e quello giovanile. Il primo sarà rivolto a progetti e iniziative che contribuiranno al miglioramento della vita delle donne, che godono del 75% dei diritti in meno rispetto agli uomini, nei Paesi in cui si trovano a vivere in una condizione di fragilità, discriminazione e privazione delle libertà. Il secondo ambito sarà aperto a progetti che si rivolgeranno a giovani svantaggiati, che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione, come, per esempio, i giovani rifugiati che sono oltre 5 milioni, di ragazzi tra i 12 e 17 anni, attraverso progetti di formazione e inserimento lavorativo.

"L'abolizione della discriminazione di genere è una condizione fondamentale per il progresso delle società"

"OTB Foundation crede fermamente che l’sia una condizione fondamentale per lo sviluppo umano e il progresso delle società. Con questa edizione di Brave Actions For A Better World intendiamo sostenere le organizzazioni non profit che contribuiscono alla causa con progetti sul campo, e con progetti di advocacy e respiro più ampio indirizzati alla riduzione di questi fenomeni", conclude Arianna. Ad entrambi i bandi possono partecipare solo organizzazioni con sede legale e operativa in Italia, e le organizzazioni non profit potranno presentare le proprie candidature iscrivendosi al sito https://braveactions.italianonprofit.it e completando l’iter.