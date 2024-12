Caldo, monkeypox, cosa significa intersessuale: cosa hanno cercato gli italiani nel 2024?

Mentre ci si avvicina alla fine del 2024 sui social e sul web impazzano classifiche e liste delle “canzoni più ascoltate” (impossibile che non vi siate imbattute in almeno un Wrapped di spotify) o dei bilanci dell’anno che sta per finire, come ogni dicembre che si rispetti. E come sempre accade anche Google pubblica l'analisi “Un anno di ricerche”, tirando le somme sulle preferenze online degli italiani negli ultimi dodici mesi.

Tra le domande più gettonate al motore di ricerca da parte dei cittadini del sono quelle sulla crisi in medio Oriente, sul neo eletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e poi le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ma soprattutto tanta musica e spettacolo, con in testa Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Mentre a livello mondiale, oltre alle immancabili elezioni americane, il riscaldamento climatico, il monkeypox (il vaiolo delle scimmie) e Liam Payne, ex membro della band One Direction morto a ottobre, sono invece alcuni termini o personaggi che hanno fatto registrare nel 2024 il maggiore incremento di clic.

Le donne tra le più cercate

Nel nostro Paese le ricerche sui personaggi del mondo dello spettacolo vanno per la maggiore, sintomo di una forte voglia di leggerezza tra gli internauti: al primo posto tra i personaggi c'è Angelina Mango, a seguire la principessa del Galles Kate Middleton, con l’annuncio della diagnosi di cancro, la chemio e il lento ritorno alla vita pubblica; e ancora Jasmine Paolini, prima tennista italiana a raggiungere la finale di Wimbledon ed uno storico oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, che ha rimpiazzato Sinner nelle ricerche emergenti.

Google pubblica l'indagine "Un anno di ricerche"

"Cosa significa intersessuale?”

E poi la pugile algerina Imane Khelif, sia tra i personaggi che tra i ‘cosa significa…?’: la campionessa olimpica è infatti intersessuale, un termine che abbiamo imparato a conoscere – e che perlomeno ha incuriosito – il pubblico italiano, dato anche lo scandalo, le fake news, e le polemiche che si sono sollevate in vista dello scontro con l’azzurra Angela Carini.

Ma quindi, cosa significa intersessuale? Se digitiamo la parola nella barra di ricerca e diamo l’invio, il primo risultato che appare è la pagina “Intersessualità” dell’enciclopedia online Wikipedia e la definizione recita:

“Intersessualità è un termine ombrello usato per descrivere quelle persone che hanno caratteri sessuali primari e/o secondari non definibili come esclusivamente maschili o femminili. Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, le persone intersessuali hanno un corpo che “non corrisponde alla definizione tipica dei corpi maschili o femminili”. (Unfe – United Nations Free & Equal)

Le ricerche sulla crisi ambientale

Se la tendenza è a cercare temi e personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e in generale di ambiti più ‘leggeri’, l’indagine però riscontra una rinnovata coscienza ambientale e registra in Italia il maggiore incremento di ricerche si è registrato sui termini allerta temporale o caldo eccessivo. Sintomo che il tema crisi climatica è diventato finalmente degno di attenzione, viste anche le alluvioni che hanno martoriato il nostro territorio sempre più di frequente in questi anni…