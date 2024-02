CasaOz: 15 anni insieme ai bambini con disabilità raccontati in un fumetto

La quotidianità che cura: il fumetto che esprime il valore dello stare insieme

"E' un luogo dove si sta bene": l'entusiasmo del regista

La disabilità e la vita oltre di essa raccontata tra le, con sede afondata dache ha dato vita al progetto con l’intento di offrirea tutti i bambini e le bambine affetti da disabilità e alle loro famiglie.Il fumetto, presentatoper festeggiare idell’associazione, s’intitola “” e vede due autori di spicco: la storia e i dialoghi sono del regista, mentre i disegni sono dellaAttraverso parole e matite, i due hanno saputo restituire la storia dell’associazione ma hanno fatto ancora di più: hanno raccontato in modo pop e inclusivo il. Nelle vignette, pagina dopo pagina, il colore dominante è il, caratteristico di CasaOz. I protagonisti sono i bambini e ragazzi che vivono tutti i giorni questo luogo, fatto di oggetti, gesti e momento che lo rendono unico: un divano dove chiacchierare e rilassarsi, un campo da calcetto per divertirsi, i libri da leggere e tanta musica. “In questi anni abbiamo provato a– spiega Enrica Baricco –. Con le nostre voci, con le foto, con il nostro sito e con i social. Per i nostri quindici anni abbiamo deciso di costruire un fumetto e di narrare attraverso le vignette la quotidianità che cura di CasaOz”. Convivere con una malattia o unae invalidante per chi ne soffre e per persone intorno, ma realtà come CasaOz dimostrano come l’ handicap non rappresenti la totalità della persona, ma solo una delleInoltre, dentro un ambiente sicuro e accogliente, anche ragazzi svantaggiati possono crescere insieme, rapportandosi con gli altri, giocando, ma anche sviluppando la propria persona., già affermato regista con pellicole come “” e “”, è amico dell’associazione da molti anni: “CasaOz nasce come un’idea che a tutti sembrava folle, e proprio per questo ha avuto in sé la forza di, di bello che può fare la differenza nella vita di molte persone. Quando una persona che non conosce questa realtà mi chiede di descriverla io rispondo sempre: ‘’. La mia piccola goccia nell’oceano sono queste pagine, impreziosite dai disegni di Teresa. Una piccola goccia, sì, ma che meraviglia essere in questo oceano!”è una giovane fumettista di soli 23 anni, figlia del cantautore Jovanotti . Si è da poco laureata allae dimostra grande passione e talento nel disegno. Il fumetto è stato realizzato a distanza mentre lei si trovava negli Usa ed era impossibilitata a visitare la sede a causa delHa dovuto lavorare basandosi sui racconti, le foto, i video, ma soprattutto sulla propria immaginazione. Il tema centrale con cui ha dovuto confrontarsi è quello della malattia, argomento ben noto alla giovane disegnatrice: a soli 21 anni le era stato diagnosticato un, un tumore del sistema linfatico da cui poi fortunatamente è riuscita a guarire: “Quello che è importante capire è che la disabilità non deve essere una limitazione e non può essere tutto nella vita di una persona”. Sul tema è intervenuto anche il regista: “, non è straordinaria. Bisogna concepirla come ordinaria. In questo periodo sto lavorando a un film con Gianluca Vialli e lui mi ha spiegato cosa vuol dire per lui questo concetto: la malattia è come un passeggero sgradevole che sale sul nostro treno. Non ci piace, ma dovremo fare con lui almeno un pezzo di strada insieme”. Il fumetto sarà presto reso disponibile in vari formati. La speranza è quella di poter leggere sempre più pagine che raccontino realtà come quella di CasaOz.