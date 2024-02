Chiara Ferragni e Liliana Segre insieme al memoriale della Shoah a Milano

L'invito di Liliana Segre e l'incontro tra le due donne

La visita al memoriale della Shoah: "Una storia da nonna a nipote"

hanno visitato insieme il. "Qualche giorno fa la senatrice Liliana Segre mi ha portato alla scoperta di un luogo del quale non conoscevo nulla, il memoriale della Shoah a Milano", scrive l'imprenditrice digitale su Instagram.Era stata proprio la 91enne, un mese fa, aa un passato che lei stessa ha vissuto sulla propria pelle, tanto da essere anche presente nelle tracce del tema di maturità 2022 . "Se Chiara Ferragni venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel che è successo a me e a tanti altri, fra cui i tanti che non sono mai tornati dal viaggio verso l’orrore", aveva detto lavisitando il, in Piazza Edmond J. Safra 1 a Milano, da dove partivano i treni diretti per i campi di concentramento. Poi, dopo l'incontro tra le due donne , di cui la 35enne, moglie di Fedez, si era dichiarata entusiasta ("La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito" aveva detto della Segre), ecco arrivare quella visita tanto attesa all'area museale dedicata al ricordo delleA raccontare il nuovo incontro e la visita al memoriale è la stessa Ferragni, attraverso un post dalla sua pagina Instagram: "Qualche giorno fa la senatrice Liliana Segre mi ha portato alla scoperta di un luogo del quale non conoscevo nulla, il memoriale della Shoah a Milano. Ascoltare dalla voce di Liliana, come dice lei, la storia di chi è stato perseguitato in questo luogo a pochi passi da casa– scrive in un lungo post l'imprenditrice –. Ho capito quanto leche spesso pensiamo siano lontane da noi nel tempo e nella geografia, si siano invece consumate sotto casa nostra,".Ed è proprio sull'che si sofferma Chiara Ferragni, sottolineando come "In questo luogo ho imparato quanto restare indifferenti all’e alla, sia a suo modo un gesto ulteriore di violenza e odio. Oggi voglio condividere questa mia esperienza invitando tutti a visitare il @MemorialeDellaShoah a Milano (in Stazione Centrale) per vedere, pensare, agire". Poi, concludendo, la 35enne ci tiene a omaggiare la straordinaria donna che ha avuto al suo fianco nella visita: "Grazie a Liliana che da donna a donna mi ha dato".