Codice Rosa, cosa è il percorso anti violenza ideato e diretto da Vittoria Doretti?

A cosa serve il Codice Rosa?

Il problema delle donne

Un'esperienza provinciale che in poco tempo è stata presa a modello fino a diventare una realtà sia a livello nazionale che internazionale. Questa è la storia del. Per dare la portata del fenomeno: nel 2021 solamente prendendo a parametro i dati raccolti dai pronto soccorso della Regione Toscana, sono stati registrati bencon un aumento di 244 unità (+14,6%) rispetto all’anno precedente. Ma vediamo nel dettaglio la sua genesi e di cosa si tratta. Intanto una data indicativa. Nasceall'Asl di Grosseto, un progetto pilota che nel 2011 con la sottoscrizione deldella Repubblica di Firenze è diventato regionale e in seguito, dal 2015, con la legge di stabilità, è stato inserito come linee guida in tutta Italia. Ciò è stato possibile grazie all'intuizione di una donna: Vittoria Doretti , dottoressa specializzata in cardiologia, anestesia e rianimazione, esperta in bioetica, e riconfermata di recente alla guida della rete regionale dei Codici Rosa. "Insieme alla mia squadra abbiamo immaginato nel 2009 qualcosa che quattro anni dopo sarebbe stato scritto nella. Se c’è qualcosa che abbiamo capito in questo percorso di dialogo tra i diversi enti, centri violenza in prima linea - racconta- è che nessuno può sostituirsi nei ruoli. Ed è così che Codice Rosa da esperienza di provincia è diventato modello nazionale e internazionale". Doretti, che è anche direttrice dell'area dipartimentale Promozione ed Etica della salute dell'azienda Usl Toscana Sud Est, continua la sua missione quotidianamente collaborando a livello nazionale ed internazionale con numerosi ministeri, enti ed istituzioni: in particolare su politiche di genere ed azioni per il contrasto della violenza sulle donne , sui minori e dei crimini d’odio.Ma veniamo a noi. A cosa serve il Codice Rosa? E' un percorso speciale di accesso alriservato a tutte le vittime di violenza , in particolare. Il percorso è attivo qualunque sia la modalità di accesso al servizio sanitario, sia esso in area di emergenza-urgenza, ambulatoriale o di degenza ordinaria e prevede precise procedure di allerta ed attivazione dei successivi percorsi territoriali, nell'ottica di un continuum assistenziale e di presa in carico globale. Il Codice Rosa opera in sinergia con enti, istituzioni ed in primis con la rete territoriale del Centri Antiviolenza , in linea con le direttive nazionali e internazionali."Il problema maggiore delle donne è la difficoltà a raccontare, prima di tutto", spiega Vittoria Doretti, medico specializzato in cardiologia, anestesia e rianimazione, che proprio in questi giorni è stata confermata nel ruolo di responsabile della rete regionale. "Oltre alla paura, c'è poi la vergogna - prosegue - . E abbiamo capito che è fondamentale imparare ad accogliere nel modo giusto una presunta vittima al pronto soccorso. Non possono essere domande come ‘Avevi bevuto?’ oppure ‘Com’eri vestita?’ il primo approccio a chi potrebbe aver subito una violenza. Per questo è fondamentale una grande preparazione. Bisogna studiare. Avere la grande umiltà di ascoltare enti e istituzioni diverse".