Courteney Cox aggiorna una rivoluzionaria pubblicità: dalle mestruazioni alla menopausa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Cambia il modo di invecchiare

Quali sono i sintomi della menopausa?

Nove anni prima di recitare in " Friends ",si era guadagnata la fama di essere la prima persona atelevisivo statunitense. Ora l'attrice ha proposto una versione aggiornata di quella pubblicità di assorbenti del 1985. L'età avanza e dal ciclo mestruale anche per la 58enne è arrivato il momento di affrontare un'altra "fase" della vita femminile: laLa nuova versione, postata su Instagram, vede infatti Courteney Cox parafrasare la se stessa più giovane, sostituendo ai disagi causati dalle mestruazioni le sofferenze comparse al termine del periodo fertile delle donne. "a causa della menopausa?", chiede la Cox, parodiando lo spot originale. "Hai ancora vampate di calore? Lasciate che ve lo dica chiaramente", aggiunge l'attrice, mentre ricrea la scena dello spogliatoio della come nell'originale di 37 anni fa. "La menopausa cambierà il modo in cui ti sentirai invecchiando.. È orribile. Niente è in grado di farlo". Cox continua spiegando che la menopausa comporta "Il 'bonus' aggiuntivo di una pelle più secca e la comparsa di chiazze di calvizie"."Questa sì che è una bella cosa", dichiara, sorridente e positiva, nello stile della pubblicità originale, ma con un. E conclude: "Ricordate: non c'è nulla di buono nella menopausa. Anzi, può cambiare il modo in cui ti senti invecchiare". Il video sui social ha ricevuto quasi, anche da altre star della TV e del cinema come Juliette Lewis, Julianne Moore e Drew Barrymore. All'inizio di quest'anno, la Cox ha parlato al Sunday Times di come ha lentamentedopo essersi cimentata senza successo nei filler facciali. "C'è un momento in cui pensi: 'Oh, sto cambiando. Sembro più vecchia' – ha spiegato –. E ho cercato diper anni. E non mi sono resa conto che, in realtà, stavo assumendo un aspetto molto strano con le iniezioni e facendo cose al mio viso che ora non farei mai". Tra le altre celebrità statunitensi che hanno parlato di menopausa negli ultimi tempi ci sono Angelina Jolie Tra idella menopausa, elencati da Victoria Howell nello studio "Menopause Services", ci sono l'ansia, depressione, sbalzi d'umore, pianto intermittente, confusione ma anche scarsa concentrazione, perdita di memoria e di fiducia in se stesse, fino all'infelicità. A luglio, alcuni parlamentari britannici hanno dichiarato che le donne in menopausa dovrebbero godere di. Il Comitato per le donne e le Pari opportunità sostiene infatti che la mancanza di sostegno nel Regno Unito spinge molto spesso le donne a