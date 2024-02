Esoscheletro per bambini: Atlas è il primo robot per aiutare i più piccoli con ischemia midollare

Al San Raffaele di Roma il. L’ospedale romano, l’unico in Italia, si è dotato di un esoscheletro indossabile e robotizzato tagliato su misura per i bambini con, in grado di farli camminare anche all'aperto. “”, parola del piccolo Daniele, 5 anni, un’ischemia midollare perinatale, che presenta così ilarrivato in casa San Raffaele e svelato per la prima volta in Italia all’Irccs San Raffaele alla presenza del Ministro della Salute, accompagnato dal presidente del Comitato tecnico scientifico dell’Irccs San Raffaele Enrico Garaci, con il presidente della Regione Lazioe l’assessore alla Sanità della Regione Lazio,L’esoscheletro è per ladel cammino di bambini dai 4 ai 10 anni colpiti da paralisi cerebrale infantile, mielolesioni (lesioni del midollo spinale fino alla vertebra C4), atrofia muscolare , distrofia muscolare, miopatie e diverse malattie neuromuscolari. “Il successo dell'esoscheletro nell'adulto – spiega, responsabile dell'area pediatrica e delle disabilità dello sviluppo dell'Irccs San Raffaele - ci ha indotti a valutare la possibilità di un suo utilizzo anche nell'ambito della riabilitazione pediatrica. La maggior parte dei ragazzini che lo stanno già utilizzando presso il nostro reparto. Con Atlas possono farlo e svolgere anche diverse attività come”. Tutto questo, sottolinea Condoluci, “ha un importantissimo impatto sulla sfera cognitiva, emotiva e sociale per il bambino e la famiglia”.Quello in dotazione al San Raffaele “èche consente al bambino di muoversi liberamente e la cui unicità risiede nella tecnologia elastica che si adatta al corpo di chi lo indossa” fa sapere “Marsi Bionics”, l’azienda spagnola che lo ha progettato specificando che il robot è dotato di: due sull’anca, uno al ginocchio e uno alla caviglia su ciascuna gamba. La particolarità di Atlas è che il– il complesso meccanismo di più motori che permette una più ampia libertà di movimento – consente al tempo stesso alinvece di supportare il movimento dalle spalle del paziente., gli Irccs sono il luogo dove si può fare ricerca e innovazione ad alto livello” è il commento del ministro della Salute,, che sottolinea come “l'esoscheletro trova applicazione nei pazienti più piccoli e fragili a cui deve andare la nostra attenzione”.