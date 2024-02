Federico Carboni, il primo suicidio assistito in Italia: "Ora Mario è libero"

"Il fine vita ha un costo, ma lo Stato non se ne fa carico"

Suicidio assistito, la legge che non c'è

Una vita scandita da un prima e un dopo. L'incidente stradale seguito da. E poi unache si è conclusa con una svolta storica. Mario (nome di fantasia) è la. E prima di farlo ha deciso che era arrivato anche il momento di svelare al mondo la sua vera identità: non si chiamava "Mario", come abbiamo imparato a conoscerlo, ma. Avevae viveva a, in provincia di Ancona. "Vi auguro buona fortuna, vi voglio bene", ha detto sul letto d'ospedale. Poi ha premuto il tasto per azionare l' "aggeggio" come lo chiamava lui, per far arrivare alle vene il farmaco mortale. E'di una mattina afosa di giugno. Il, per la precisione, una data che rimarrà nella storia del nostro Paese, perché ha"In assenza di una legge, lonon si fa carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dallacon la. A denunciarlo era stata l'che aveva attivato subito una raccolta fondi per Mario. Perché morire in Italia ha un costo che ricade sul paziente. Nel suo caso la somma era di. Grazie a una, la cifra che è stata raccolta ha superato di gran lunga l'equivalente necessario per. Mario non ha perso l'occasione di ringraziare chi lo ha aiutato nel suo ultimo viaggio. "Grazie a tutti - ha dichiarato - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere".La storia di "Mario" è un passo in avanti sul fronte del. Ma comunque in Italia continua a non esserci una legge che ne definisca le regole e i confini (approvata lo scorso marzo alla Camera è rimasta incagliata in Senato). E non c'è malgrado il richiamo dellache nelsollecitò il. La Corte si stava esprimendo sul caso di, tesoriere dell’Associazione Coscioni che aveva accompagnato in Svizzera a morire Fabio Ridolfi, dj Fabo , tetraplegico dopo un incidente stradale. Tutto questo per annullare le atroci sofferenze che stava vivendo. Cappato non era punibile perché il caso di dj Fabo rispettava tutte eche permettono la pratica: essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitali; essere affetti da una patologia irreversibile; essere affetti da una patologia fonte di sofferenze intollerabili; essere pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli. Anche per Federico Carboni valevano queste condizioni, riconosciute dalla sua Asl di riferimento (la Asur Marche) dopo quasifra cause penali, ricorsi, diffide. "Due anni di", come li ha definitiin prima linea al capezzale di Federico insieme a, avvocata e Segretaria nazionale dell' Associazione Coscioni, ma anche a parenti ed amici. Inchiodato al letto e sofferente più di sempre per un’infezione che lo tormentava da settimane, "Mario" se ne è potuto andare sereno.