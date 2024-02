Femminicidio Carol Maltesi, "sentenza che offende le donne"

Femminicidio, perché non è stato concesso l'ergastolo

L’indignazione della Casa Internazionale delle Donne

La politica contro la sentenza

Femminicidio di Carol Maltesi, “”. Solo pochi giorni fa, il Tribunale di Roma ha assolto il bidello 67enne accusato di violenza sessuale da una studentessa, la quale ha raccontato di essere stata palpeggiata dall’uomo a scuola. I giudici hanno ritenuto che “il fatto non costituisce reato”, visto che ilsarebbe durato meno di dieci secondi.Una motivazione che hae sta ancora facendo discutere, tanto che sui social è partito il trend #10secondi. Adesso arriva un’altra sentenza, dove laè ancora una ragazza. E anche in questo caso quello che scrivono i giudici provocanel mondo civile e politico. Si tratta del femminicidio di Carol Maltesi . I fatti risalgono all’11 gennaio 2022 e il delitto avvenne a Rescaldina, nel Milanese. Il corpo della donna, fatto a pezzi e messo in alcuni sacchi dell’immondizia fu ritrovato mesi dopo nel Bresciano. L’assassino è, 44 anni, bancario, all’epoca amico e vicino di casa di Carol.La sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio per il femminicidio e non all’ergastolo (come chiedeva il pm) Davide Fontana per aver ucciso a martellate e con una coltellata alla gola la ragazza. Secondo i giudicie nemmeno le aggravanti dei motivi futili o abietti e della crudeltà. E sempre per i giudici, il movente: la ragazza aveva anche altri rapporti che l'uomo accettava e insieme realizzavano video hard postati su OnlyFans Il movente, per i giudici, è da ricercarsi nel fatto che, come ha riportato il quotidiano “La Prealpina” l'uomo “si rese conto che ormai, dopo averlo in qualche misura usato, Maltesi si stava allontanando da lui,o” e andando a vivere altrove. “Si è reso conto cheCarol Maltesi si era in qualche misura servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali e che lo avesse usato e ciò ha scatenato l'azione omicida” scrivono i giudici per spiegare l'assenza di motivi futili o abietti.Perdere una persona dalla quale “, poiché gli aveva permesso di vincere la sostanziale solitudine in cui si consumava in precedenza e di vivere finalmente in modo diverso e gratificante, si è rivelata insopportabile”. E questa è anche l'opinione delche hanno studiato il “funzionamento mentale e la personalità” di Fontana. In senso tecnico-giuridico, ad avviso della Corte, quindi,che, per la Cassazione, sussistono quando l'azione criminosa “più che una causa determinante dell'evento” è “un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento”. L'omicidio, inoltre, non fu premeditato dal momento chené altri elementi fanno pensare il contrario.I giudici della Corte d'assise hanno analizzato la fase successiva del “depezzamento” del corpo e hanno scritto che "non si può fare il grave errore di desumere la crudeltà nel realizzare l'omicidio dalla raccapricciante, orripilante condotta successiva e in particolare dall'e dello spaventoso scempio fattone, che tanto orrore ha suscitato nell'opinione pubblica”. “Fontana compiuto l'omicidio,del cadavere definitivamente, definitivamente distruggendolo” sostiene sempre la Corte.“La sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio per il femminicidio di Carol Maltesiprofondamente tutte le donne e non rende giustizia a Carol e a chi come lei è stata vittima di un femminicidio” sostiene la Casa Internazionale delle Donne , il centro culturale romano, in una nota. E aggiunge: “Le giustificazioni e i preconcetti contenuti all'interno del pronunciamento, che hanno portato la Magistratura a rigettare l'ergastolo e a diminuire così la pena al colpevole,”. L’associazione, quindi, “esprimere la più profonda indignazione” e sottolinea “che sentenze di questo tipo non fanno altro che”. “Purtroppo, in un Paese in cui laattacca una ragazza che denuncia la violenza subita , minandone la credibilità, quanto accaduto non ci stupisce” continua. “Ciò che è certo è che non ci fermeremo nella nostra battaglia per la difesa dei diritti delle donne, nella nostracontro una cultura maschilista, sessista e mistificatrice” conclude la nota della Casa Internazionale delle Donne.La sentenza che riduce la pena (30 anni contro l'ergastolo richiesto dalla pubblica accusa) all’assassino di Carol Maltesi sdegna anche il mondo politico. “Le donne nelle aule giudiziarie diventano purtroppo vittime due volte” commenta la senatrice del Pd,. “Giustificare in qualche modo l'uomo autore del reato, comprenderne le motivazioni e colpevolizzare la donna vittima, persino se ha subito un femminicidio,” dice la senatrice. E aggiunge: “E’ questa lain cui nasce e si perpetua la violenza maschile, è questa la cultura che va cambiata”.Anche, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, non è assolutamente d’accordo con la decisione dei giudici. “Se tredici martellate in testa non rappresentanoe se fare a pezzi quel corpo non lo è, ci chiediamo cosa sia la crudeltà. La sentenza su Davide Fontana ci lascia attoniti” afferma. Quindi aggiunge: “Ci auguriamo cheperché Fontana merita l'ergastolo e già la perizia psichiatrica ha smascherato le sue simulazioni. Messa così tra dieci anni un assassino del genere sarà certamente libero per buona condotta enel rispetto di Carol”.