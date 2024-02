Figlia di due mamme: per i giudici sui documenti si deve usare la dicitura neutra "genitore"

Via libera alla dicitura neutra. Furioso Salvini

L'adozione e la richiesta di riconoscimento sui documenti

Le reazioni. Cirinnà: "In Italia famiglie plurali e diverse"

Ladi una bambina è quella di '' e non quella di 'padre' e 'madre'. A stabilirlo il, che ha accolto il ricorso presentato da due donne, la madre legale e quella adottiva, contro un decreto del 31 gennaio del 2019 dell'allora ministro dell' Interno Matteo Salvini. La coppia di mamme , a quanto si è appreso, si è presentata al comune per chiedere la carta di identità, ma lì era stato detto loro che serviva la scritta 'padre e madre o chi ne fa le veci'. Le due si sono quindi rivolte al tribunale ordinario e il giudice ha dato loro ragione."Sulla carta di identità della bambina dovrà comparire la". Questo scrivono i giudici capitolini nell'ordinanza, che si oppone quindi al decreto dell'allora capo del Viminale. Secondo l'avvocata Federica Tempori, che ha assistito la coppia di mamme nella vicenda giudiziaria, il tribunale "afferma che il decreto oltre a violare le norme, sia comunitarie che internazionali, è viziato da eccesso di potere". Di tutt'altro parere il leader della Lega, oggi Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che affida a Twitter il suo disappunto: "Usare sulla carta d'identità le parole padre e madre (le parole più belle del mondo) secondo il Tribunale Civile di Roma sarebbe una violazione delle norme comunitarie e internazionali, da qui la decisione di sostituirle con la più neutra parola 'genitore'. Illegali o discriminanti le parole mamma e papà?". Sull'ordinanza dei giudici il governo ora dice di volere fare attente verifiche ("la decisione sarà esaminata dal Governo con particolare attenzione") perché "presenta evidenti problemi di esecuzione e mette a rischio il sistema di identificazione personale". Verifiche che potrebbero anche portare ad un'azione contro l'ordinanza, che risale al 9 settembre 2022 "e non è stata impugnata dal Ministero dell'Interno", osserva Palazzo Chigi in una nota.La vicenda, anticipata da La Stampa, risale infatti a qualche mese fa, dopo una sentenza passata in giudicato in cui si riconosceva l'avvenuta adozione della bambina. Come da prassi, le mamme si sono recate all'ufficio anagrafe del Comune di residenza per chiedere la carta di identità della piccola. "Allo sportello, giustamente, hanno detto alle due donne che non si poteva procedere con la dicitura neutra - spiega l'avocata Tempori - ma occorreva la scritta 'padre e madre o chi ne fa le veci'". La coppia a quel punto ha deciso di non procedere e come primo passo ha presentato un'sperando che i giudici amministrativi dichiarassero illegittimo il decreto ministeriale. Il Tar non si è però espresso in tal senso, sostenendo che la competenza spettava al tribunale ordinario. "Ci siamo rivolti, quindi, al tribunale ordinario che con una sentenza bellissima ci ha dato ragione - aggiunge la legale -. Il giudice, inoltre, afferma che il decreto oltre a violare le norme, sia comunitarie che internazionali, è viziato da. In quel provvedimento il ministro va oltre le sue competenze: la carta di identità è, infatti, un documentonell'atto nascita, che stabilisce una madre partoriente e una adottiva . Non può quindi esserci discrasia tra documento di identità e l'atto di nascita".Sulla decisione del tribunale civile è intervenuta anche Monica Cirinnà, responsabile Diritti Civili del Pd, affermando che nella ordinanza "si riconosce che letra loro. Il decreto voluto da Matteo Salvini quando era Ministro dell'Interno - e, mi dispiace dirlo, mai modificato in seguito nonostante le tante sollecitazioni del Parlamento e le rassicurazioni fornite dai successivi Governi - è illegittimo e non deve essere applicato". "Oggi l'ennesima sentenza che rende giustizia alle tante famiglie arcobaleno che vivono nel nostro Paese". Lo afferma la responsabile nazionale libertà & diritti di Sinistra Italiana Marilena Grassadonia. "Il 31 gennaio 2019 l'allora Ministro dell'interno Matteo Salvini emana un decreto, tutt'ora vigente, con il quale si(al posto di genitori) all'interno delle carte di identità elettroniche per minorenni. Ancora una volta Salvini ribadisce le sue priorità: lae bambine che vivono in Italia". "Come Sinistra Italiana, depositando in Parlamento il testo di legge scritto da Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford, nel quale tra i vari punti si prevede ilper entrambi i genitori di una famiglia omogenitoriale, vogliamo appunto ribadire come il faro della nostra azione politica sia la realtà. La realtà delle composizioni familiari che vivono nel nostro Paese. Bambini e bambine in carne ed ossa che vanno tutelate nei loro affetti. Genitori che chiedono solamente di assumersi le proprie responsabilità fin dal primo istante di vita dei loro figli e figlie. Noi ci saremo - conclude l'esponente di SI - come sempre a fianco della comunità Lgbtqia+ e faremo di tutto per rendere questo nostro Paese. Un Paese in cui anche i figli e le figlie delle famiglie arcobaleno possano godere di tutti i diritti e poter essere così orgoglios* di essere cittadin* italian*".