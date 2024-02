Gessica Notaro torna tra i suoi amati delfini a cinque anni dall'aggressione

"Tornare a casa. Una delle emozioni più grandi della vita". Così, via social, annuncia il suo ritorno in mezzo ai, postando su Instagram una serie di scattid'Oltremare di Riccione. La showgirl e cantante riminese aveva lasciato i suoi amati animali 12 anni fa, e adesso a distanza di cinque anni dall' aggressione - il 10 gennaio 2017 fu sfregiata con l’acido a Rimini dall’ex fidanzato, che lei poi aveva lasciato e denunciato perché violento - ritorna alle origini. "Oggi sono più emozionata di quando sono salita sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo", il suo commento mentre rientra a far parte della, il suo lavoro prima dell'aggressione, e che è tornata a svolgere in occasione del fine settimana (dal 1° al 3 luglio) dedicato alla Notte Rosa 2022 nei parchi Costa Edutainment della Romagna. "Ho iniziato a lavorare a Oltremare nel 2010. In questi 12 anni sono visibilmente cambiata ma ai delfini non interessa. Per loro sono sempre la stessa Gessica: la Gessica di prima, la Gessica di oggi. Ed è per questo che ho deciso di ripartire da qui" commenta la 33enne che col tempo ha ritrovato anche l'amore, tanto che adesso è felicemente fidanzata con, il campione di equitazione che da due anni e mezzo è al suo fianco."Quando ero piccola mi dicevano che la bellezza sta nell'anima. Io credo che lasta nella nostra energia. Ed è proprio grazie a questa energia che riusciamo a instaurare. Anche quelle con i nostriche a differenza nostra non sono dotati dell'uso della parola. Nonostante comunichino con un linguaggio non verbale, riescono forse a capirsi meglio di noi. E ogni giorno ci ricordano l'importanza di valori come amicizia, affetto, amore, rispetto. Cose che a volte noi umani dimentichiamo. Forse perché siamo troppo occupati a giudicare il prossimo" prosegue Notaro che oggi è diventataper sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne , impegno per il quale è stata anche nominata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.Il ritorno al parco acquatico dell'ex concorrente di "Ballando con le stelle" ha commosso non solo lei ma anche il pubblico: tante le famiglie arrivate appositamente da tutta Italia per conoscerla e raccontare quanto Gessica sia stata un, simbolo di forza e coraggio. "Per me tornare a Oltremare, insieme ai miei amici addestratori, è qualcosa di unico. Loro sono sempre stati come: ci sono sempre stati, anche nei momenti difficili. Se sono diventata quello che sono oggi è anche merito di queste persone, con le quali ho trascorso diversi anni della mia vita" dice ancora l'autrice del libro "" (Mondadori), dove racconta - senza filtri - il dramma che ha vissuto in prima persona.