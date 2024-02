Ginnastica ritmica, "L'istruttrice mi chiamava ippopotamo": 13enne racconta gli abusi in un tema

Il tema di Ilaria: “Quella volte che…”

”. E’ la rivelazione choc di una ragazzina di 13 anni,, insultata dalla sua insegnante di. Dopo dichiarazioni terrificanti delle ex Farfalle della Nazionale, Nina Corradini (19 anni) e Anna Basta (22 anni) , a cui sono seguite quelle dell’ex campionessa mondiale di ritmica Giulia Galtarossa (31 anni), e quelle della campionessa pratese Marta Pagnin i (31 anni), ex capitana delle Farfalle, plurititolata a livello olimpico, internazionale ed europeo, senza dimenticare il commissariamento dell’Accademia internazionale di Desio , continuano le denunce pubbliche di ama questo sport e nel farlo ci ha sempre messo tutto l’impegno e la volontà necessarie. Stavolta a parlare non è una campionessa, è una atleta come tante che inseguendo la sua grande passione, la ginnastica ritmica , si è ritrovata in una situazione di forte disagio. Tanto da non riuscire neppure a parlarne ma si è sfogata raccontando tutto in unaffidatole dalla professoressa. L’incipit del compito di italiano diera il seguente: “Quella volta che…”. Ilaria prende il foglio e la penna e racconta tutto: la palestra di ginnastica ritmica che da qualche tempo diventata teatro di vessazioni e abusi verbali da parte della sua istruttrice . La sua professoressa di italiano legge il tema e avverte la madre. I genitori si attivano e portano il caso davanti alla Procura della Federginnastica. Dopo tanta burocrazia, esposti e ricorsi, la sentenza:. La mamma di Ilaria e quella di una sua amica e compagna di ginnastica, Ginevra, raccontano la storia a, presidente dell'associazioneche combatte abus i e violenze nello sport e ora chiedono: “”. Il tema risale a febbraio scorso e oggi le due ragazzine hanno cambiato società sportiva e sono tornate ad allenarsi e a credere nello sport.“...arrivata in palestra tutte le mie compagne erano insieme, l'istruttrice le aveva mandate a riscaldarsi;eravamo le uniche che dovevano riscaldarsi velocemente per poi provare subito gli esercizi. Finito il riscaldamento, facciamo le spaccate dalle sedie, ci guardavamo, il nostro umore era cambiato perché sapevamo cosa ci aspettava. Finite anche le spaccate, prendiamo gli attrezzi, cominciamo a; arriva il momento in cui dobbiamo farlo davanti a lei, alla nostra istruttrice che fino a quel giornoe detto le peggio cose. Tocca a me, avevo ansia, ero spaventata. Durante l'esercizio comincia a urlare di tutto e di più, comincia a chiamarmi in tutti i modi: ‘Già lì ero a pezzi, era solo metà esercizio, volevo fermarmi, non continuare l'esercizio (tanto sarebbe solo peggiorato), però non potevo. Alla fine dell’esecuzione mi dice tutte le correzioni, ma non si limita a questo, mi dice che non ero capace, che, che non andava bene, e soprattutto una cosa che mi fece stare davvero male: ‘’. Quella voce risuonava nella mia testa. Andai in bagno e scoppiai a piangere, avevo le farfalle nello stomaco, ma in senso negativo. Mi stavo per sentire male, ero lì davanti a lei e non potevo fare niente,. Ho provato tante emozioni contrastanti. Non ce la facevo più!. Non mi sentivo adatta, mi sentivo di troppo, mi sentivo brutta, volevo dimagrire , in quel momento volevo solo sparire, ero in imbarazzo. Tutte le mie compagne mi fissavano. Stavo male anche perché loro, durante le esecuzioni, le lodava. Faceva dei paragoni tra noi, anche se loro erano a un livello più basso. Nei giorni seguenti ero a pezzi. Tornata a casa ebbi un attacco di panico., non volevo più vedere nessuno. Ero come spenta e non mi sentivo a mio agio”.