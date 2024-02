I delitti irrisolti? Molto spesso le vittime sono donne. Ecco le storie di “Bouquet of Madness”

“I delitti irrisolti ? Nella grande maggioranza dei casisono donne ”. A sostenerlo non sono investigatori, poliziotti o altri esperti del settore ma le due ideatrici del podcast di true crime più famoso del momento, ovvero “”, per gli amici BOM. Loro sonoche, oltre ad aver conquistato le classifiche dei migliori podcast sulle principali piattaforme di ascolto, hanno riempito anche i teatri italiani con loomonimo dove, appunto, raccontano le storie dipiù misteriose e bizzarre, condite da humor nero e irresistibile spontaneità. Il tour 2022 si chiude a, sabato(ore 21,30) e domenica(ore 17) al Teatro Puccini dove, per accontentare la scatenatissima fan base, sono disponibili gli speciali pacchetti Meet&Greet che includono il biglietto per lo spettacolo più la possibilità di fare quattro chiacchiere con le due protagoniste dopo lo show, oltre a un’inedita gift bag di merchandising targato “Bouquet of Madness”.: “All’essere umano, da sempre, affascina ciò che è macabro. E noi non facciamo eccezione. Da sempre sono appassionata al mistero e al paranormale”.: “A me ha sempre interessato la parte più antropologica del mistero”.: “E’ figlio della pandemia. Siamo amiche da tanti anni, entrambe content creator. E in quel periodo ci siamo dette: ‘non sarebbe bello fare qualcosa insieme?’. E, così, abbiamo avuto questa idea. Il titolo della podcast si ispira al monologo della follia di Ofelia nell’Amleto di Shakespeare, in cui viene descritto il Bouquet of Madness: ‘Vi è senso anche nel suo delirio; pensieri e rimembranze conformi’ dice Laerte, mentre Ofelia illustra i fiori con cui si è adornata i capelli lungo il tragitto verso la follia”: “Ma ci approcciamo al true crime in modo diverso: Io sono più metodica e amo immergermi nel buio, Federica lo fa da controfobica e la cosa di cui ha più paura al mondo sono i serial killer”.: “E questo ci fa un’enorme piacere. Nasciamo come youtuber e negli anni abbiamo spaziato su vari media e piattaforme social. Questa esperienza maturata in modo così poliedrico ci ha permesso di condensare il tutto, portando in essere BOM, il punto d’incontro tra terrore e leggerezza, tra paura e comprensione, sempre alla luce del rispetto e del ricordo di chi, in quelle storie, ha perso la vita. In un certo senso, alcune vittime sono entrate nella nostra vita, ci sono casi che è impossibile dimenticare”.: “Elizabeth Barraza, una ragazza di 29 anni che è stata uccisa a colpi di arma da fuoco il 25 gennaio 2019 nella sua casa di Tomball, in Texas. E’ stata sorpresa davanti casa, vicino al garage, e freddata con due colpi. Sembrerebbe un killer su commissione ma il caso non è ancora stato risolto”.: “Brandon Swanson, 19 anni, è scomparso nel nulla mentre guidava la sua Chevy Lumina ed era al cellulare col il padre. E’ accaduto in Minnesota il 14 maggio 2008”.: “Certo, i casi di cronaca meno noti, per riportarli alla luce. Per esempio l’omicidio di Annarella Bracci, commesso il 18 febbraio 1950 a Roma, il caso di Chiara Bariffi, ragazza di 30 anni di Bellano, sul lago di Como, che scomparve la notte del 30 novembre 2002 e venne ritrovata annegata nelle acque del lago quasi tre anni dopo. E, anche, il delitto di Isabella Noventa, l’impiegata di 55 anni uccisa nel 2016 a Padova”.: “Molto spesso donne, giovani e meno giovani, ma le vittime sono di sesso femminile . In certi zone dell’America, poi, secondo le autorità la colpa è della stessa vittima che, a loro dire, se la sarebbe cercata. Purtroppo i femminicidi sono in aumento ovunque e, quindi, anche i casi irrisolti hanno al centro una donna”.