Il decennio mortale: il tragico report sui difensori di terre e comunità uccisi per il loro attivismo

Dal 2012 al 2022, il decennio mortale: morte oltre 1700 persone

L'accordo Escazù, uno dei piccoli progressi fatti

era un leader indigeno e avvocato, è statonell’aprile del 2021 poiché si era opposto alle operazioni di sfruttamento della miniera di ferro di Peña Colorado. Il suo corpo, con evidenti, è stato trovato all’interno della sua auto che era stata spinta in un dirupo.sono state invecee più diinnel 2018 durante le manifestazioni nello Stato meridionale indiano del Tamil Nadu contro la fonderia di rame della Sterlite Copper. Dopo quattro anni e diverse inchieste sugli omicidi, né lo Stato né la compagnia sono stati ritenuti colpevoli.Numeri e storie da quello che l'associazione. Dal 2012, ovvero da quando la Ong documenta questo tipo di crimini, sono state oltreperché impegnate in prima persona a proteggere la loro terra e le loro comunità dalla distruzione ambientale. Senza contare le innumerevoli, incluse la criminalizzazione, la sorveglianza, la prevenzione del diritto di riunirsi, le minacce e le violenze di cui è stato fatto oggetto che si batte per la giustizia ed il rispetto delle leggi. "Pochissimi autori di omicidi vengono assicurati alla giustizia a causa dell’incapacità dei Governi di indagare adeguatamente sui crimini" sostiene Global Witness. Che denuncia come "molte autorità ignorano o ostacolano attivamente le indagini su questi omicidi, che secondo l’organizzazione sono spesso dovuti alla collusione tra interessi aziendali e governativi". Più della metà degli attacchi ha avuto luogo in. Ad essere colpire dalla scia di sangue sono state in particolare le comunità indigene che, nonostante costituiscano solo il 5 per cento della popolazione mondiale, contano il 40 per cento delle vittime. Con un doppio danno, perché, come attesta Global Witness, trattandosi di, le loro uccisioni di loro esponenti rappresentano non solo una perdita di vite umane ma anche di culture, lingue e conoscenze tradizionali. Per quanto riguarda il, in particolare, è stato il Messico il Paese con il maggior numero di omicidi registrati. Mentre oltre tre quarti degli attacchi di cui si è a conoscenza, lo scorso anno sono avvenuti in America Latina. Dei 12 omicidi di massa tre si sono verificati in India e quattro in Messico. Si tratta di numeri con ogni probabilità sottostimati, dal momento che gli attacchi spesso non vengono denunciati. In alcuni Paesi, la situazione dei difensori è infatti difficile da valutare a causa delle restrizioni imposte ai media e per la mancanza di un monitoraggio indipendente. Le controversie sulla terra e i danni ambientali possono essere difficili da monitorare anche in quelle parti del mondo colpite da conflitti. Per quanto riguarda le cause, emerge che più di un quarto degli attacchi letali è collegato allocome il disboscamento , l’ estrazione mineraria e l’agrobusiness su larga scala, con le dighe idroelettriche e altre infrastrutture al secondo posto. Cinquanta delle persone uccise nel 2021che, secondo Global Witness, “avevano denunciato accordi fondiari che ignoravano i diritti di proprietà locali, e il fatto che l’agricoltura familiare, da cui dipende la maggior parte delle zone rurali povere del mondo, fosse messa a rischio dall’ingresso di piantagioni su larga scala, dall’agricoltura guidata dalle esportazioni e dalla preferenza data alla produzione di merci piuttosto che al cibo”.Nel report anche alcuni segnali positivi, come “lo sviluppo di regolamenti che impongono lasui diritti umani per le aziende, o l’tra America Latina e Caraibi, che introduce protezioni per i diritti umani dei difensori ambientali nella regione”.che sono ascrivibili quasi esclusivamente agli Stati ed alle istituzioni pubbliche mentre il contributo delle aziende nel mettere un freno ai crimi “è risultato però superficiale, basandosi principalmente suin materia di diritti umani che sono stati attuati in modo incoerente”. "La collusione tra corporation e Governi è responsabile per la mancanza di indagini adeguate su molti omicidi, con il conseguente via libera agli autori dei crimini, si afferma. Anche la violenza, la criminalizzazione e le molestie contro i difensori sono risultate comuni in molti Paesi” afferma Global Witness. In qualche caso però, grazie al sostegno internazionale ed alla pressione delle opinioni pubbiche, i colpevoli vengono acciuffati e puniti. Nel luglio 2021, cinque anni dopo l’omicidio dell’attivista per l’ambiente e gli indigeniun tribunale dell’Honduras ha ritenuto infatticolpevole di cospirazione nel suo omicidio quando era a capo della società idroelettrica Desarrollos Energéticos. Castillo è stato condannato a 22 anni per il suo ruolo di mandante nell’omicidio eseguito da sicari. Mentre in Indonesia, l’agricoltore e difensore della terraha ricevuto quest’anno il riconoscimento dei suoi diritti su 20 ettari di terra sottrattigli con la forza nel 2005 da PT Mamuang, una sussidiaria di Astra Agro Lestari, la seconda compagnia di olio di palma del Paese. La vittoria è arrivata dopo tre incarcerazioni e regolari minacce alla sua famiglia. Global Witness chiede che le aziende e i Governi “siano chiamati a risponderecontro i difensori della terra e dell’ambiente. È chiaro dalle nostre statistiche che è necessaria un’– regionale, nazionale e internazionale – per porre fine alla violenza e all’ingiustizia che queste persone devono affrontare“.