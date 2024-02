In Umbria la prima casa rifugio per persone Lgbt+. "Non questioni di genere ma genere umano"

Il primo passo verso l'attivazione del servizio vero e proprio

Tra i vincitori dei progetti finanziati con i fondi dell’8 per mille allac’è quello di Omphalos denominato "". Un progetto che prevede la ristrutturazione di due appartamenti, ricevuti in donazione all’associazione nel comune di, per creare la primaper persone Stefano Bucaioni, presidente di, ha commentato così la bella notizia: "Siamo particolarmente orgogliose e orgogliosi di questo progetto, purtroppo le case rifugio per persone Lgbt+ in Italia si contano sulle dita di una mano, mentre i dati che arrivano dal nostro centro antidiscriminazioni, così come dagli altri in giro per l’Italia, ci dicono che ce n’è veramente tanto bisogno. Purtroppo, non sono pochi i casi di ragazzi e ragazze lesbiche, gay, bisessuali o trans* oggetto di, che alle volte vengono cacciate di casa e non hanno un posto dove andare. L’attivazione di una casa rifugio in collaborazione con i servizi sociali del territorio ci permetterà di offrire una risposta completa e coordinata a queste, che ad oggi è difficile se non impossibile garantire". L’associazione che ha ricevuto gli appartamenti tramite una, si è subito attivata, grazie alla preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale di Gualdo Tadino, per individuare i giusti canali di finanziamento. Adesso, grazie al generoso contributo della Chiesa Valdese, Omphalos potrà finalmente procedere con la ristrutturazione degli immobili, primo passo indispensabile per poi procedere alla progettazione e attivazione del servizio vero e proprio.Soddisfazione che è stata sottolineata anche dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti: "Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’arrivo concreto di una progettualità che si pone all’avanguardia nel campo dellanell’intero territorio nazionale. La violenza va condannata sempre e comunque, così come i diritti civili vanno garantiti senza se e senza ma a tutte le persone. Ora speriamo di dare velocemente concretezza ad un progetto sul quale insieme ad Omphalos abbiamo fortemente creduto". L'ultimo commento è arrivato dall'Assessore al Welfare Bucari che ha messo in evidenza il lavoro sinergico: "Abbiamo lavorato di concerto con l’associazione Omphalos, la quale ha proposto un progetto che abbiamo da subito deciso di appoggiare e sarà nostra cura per il futuro. Passata la fase della ristrutturazione, metteremo a disposizione ulteriori risorse per far sì che le persone discriminate e vittime di violenza, possano trovare conforto ed assistenza. Anche nella nostra realtà, soprattutto tra i più i giovani, fatti di questo tipo sono all’ordine del giorno e spesso spariscono nele nell’Noi siamo dalla parte di tutte quelle persone che hanno diritto ad un’nella propria comunità. Non esistono questioni di genere, esiste solo ilColgo l’occasione per ringraziare il personale dei servizi sociali che ha collaborato e collaborerà al progetto".