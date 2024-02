Iran, c'è chi chiede il certificato di verginità alla donna. "È una violazione della privacy"

"Mi hai ingannato per sposarti, perché non sei vergine. Nessuno ti sposerebbe se sapesse la verità". Questo è ciò che il marito di Maryam le ha detto dopo la prima volta. La donna ha cercato di rassicurarlo, sostenendo di non avere mai avuto rapporti sessuali prima. Ma lui non le ha creduto e le ha chiesto un certificato di verginità. Questo pratica non è rara in Iran. Dopo essersi fidanzate, infatti, molte donne vanno da un medico e fanno un test per dimostrare di essere ancora 'come mamma le ha fatte'. La storia di Maryam è, quindi, la realtà vissuta da molte donne nel Paese. Essere vergine prima del matrimonio è ancora cruciale per molte ragazze e le loro famiglie. È un valore profondamente radicato nella loro cultura.

Ma di recente, le cose hanno iniziato a cambiare. Un gruppo di donne e uomini si è unito per creare una campagna che miri a porre fine ai test di verginità, per la prima volta nella storia nazionale. Lo scorso novembre, una petizione online ha ottenuto quasi 25.000 firme in un solo mese. "È una violazione della privacy ed è umiliante", dice Neda, una studentessa. "Sono andata nel panico - racconta riferendosi alla prima volta che è stata con un uomo -. Ero terrorizzata da cosa sarebbe successo se la mia famiglia lo avesse scoperto". Così, Neda ha deciso di far riparare il suo imene. Tecnicamente, questa procedura non è illegale, ma ha pericolose implicazioni sociali, quindi nessun ospedale ha accettato di eseguirla. La ragazza quindi, ha trovato una clinica privata che lo avrebbe fatto in segreto, ma ad un prezzo molto caro. "Ho speso tutti i miei risparmi. Ho venduto il mio laptop, il mio telefono cellulare e i miei gioielli d'oro", ha rivelato. E come se non bastasse, ha dovuto firmare un documento per assumersi la piena responsabilità nel caso in cui qualcosa andasse storto. Un'ostetrica ha poi proceduto con l'operazione durata all'incirca 40 minuti. Neda ha avuto bisogno di molte settimane per riprendersi e naturalmente ha dovuto nascondere tutto ai suoi genitori. "Mi sentivo molto sola. Ma penso che la paura di essere scoperta mi abbia aiutato a tollerare il dolore". Un anno dopo, ha incontrato qualcuno che voleva sposarla. Ma quando hanno fatto sesso, lei non ha sanguinato a testimonianza che la procedura era fallita. "Il mio ragazzo mi ha accusato di aver cercato di ingannarlo sul matrimonio. Ha detto che ero una bugiarda e mi ha lasciata".