Iran, si suicida dopo essere stato rilasciato dal carcere. Morto il reporter e regista Jafari-Rad

L'annuncio del collega

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Houshang Golmakani (@houshang.golmakani)

I suicidi dopo il rilascio

Chi era Mohsen Jafari-Rad

avvenuta il 16 settembre 2022

oltre 500 persone sono state uccise e migliaia di cittadini sono stati arrestati. Non ci sono informazioni precise su dove si trovino né sulla loro sorte. Intanto le autorità del regime continuano a eseguire le sotto la custodia della polizia morale e migliaia di cittadini sono stati. Non ci sono informazioni precise su dove si trovino né sulla loro sorte. Intanto le autorità del regime continuano a eseguire le condanne a morte nei confronti dei manifestanti, dopo processi sommari e spesso sulla base di confessioni "inventate" estorte con la tortura

Un giornalista si è "in Iran. Il reporter, critico cinematografico e regista iraniano, arrestato qualche settimana fa durante le proteste anti regime, si è tolto la vita domenica 8 gennaio, come riferisce la Bbc persian in base ad alcuni report provenienti dal Paese.A rendere noto per primo la morte del documentarista Jafari-Rad, 36 anni, è stato il collega, direttore della rivista Film-e Emrouz, che ha dato il triste annuncio su Instagram: ". Il nostro collega si è tolto la vita prendendo delle pillole domenica. Era stato arrestato qualche settimana fa durante le proteste a Karaj [vicino a Teheran], mentre tornava a casa. Dopo due settimane di detenzione, è riuscito finalmente a dimostrare di, ma...". Golmakani non ha fornito ulteriori spiegazioni sulla questione, e le agenzie di stampa ufficiali come l'ISNA hanno riportato la notizia della sua morte solo nella tarda mattinata.Sembra, tuttavia, chedi suicidio dopo il rilascio dalla carceri iraniane tanto che in molti parlano di morti sospette, ricorda la Bbc. Nell'ultima settimana altri rapporti hanno riferito di prigionieri politici che hanno compiuto il gesto estremo dopo essere stati liberati di prigione, tanto che non sono poche le persone che sospettano che ai detenuti venganoche potrebbero causare tendenze al suicidio una volta smesso di usarle dopo il rilascio.Jafari-Rad, 37 anni, aveva un master in cinema e ha scritto per molti anni su riviste di settore, in particolare su Film-e Emrouz di Hoshang Golmakani. Come giornalista e critico, ha collaborato con oltre 20 altre testate e dal 2008 ha iniziato a realizzare cortometraggi e documentari. Durante la repressione delle proteste contro la Repubblica Islamica, iniziate l'indomani della morte della 22enne Mahsa Amini