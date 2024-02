La modella più anziana al mondo: Carmen Dell'Orefice compie 92 anni

Gli esordi giovanissima

Il primo servizio fotografico su Vogue

Carmen Dell'Orefice, la prima supermodella

L'apertura dell'industria alle modelle agée

Una nuova visione "senza tempo"

A 91 anni nuda per New You

La ricetta della lunga vita

L'età è solo un numero. Nata a New York il 3 giugno 1931,. E sembra, anche a 92 anni compiuti, meravigliosamente inarrestabile. Figlia di un musicista di jazz italiano e di una madre ungherese ballerina, laera emigrata negli Stati Uniti, a New York per la precisione.Dopo l'infanzia difficile, passata a giostrarsi tra i furibondi litigi dei genitori e i soggiorni in comunità coi servizi sociali, un incontro fortuito durante l'adolescenza è stato la chiave di (s)volta della sua vita. A, quando Dell'Oreficie aveva solo, fu la moglie del noto fotografo Herman Landschoff, di Harper’s Bazaar. Fu lei la prima a riconoscere in quella che era appena una ragazzina un potenziale enorme. Ma trascorsero due anni ancora prima che arrivasse il primo lavoro importante. Nel 1947, a 15 anni, fu scelta comealla Bibbia della moda,, diventando così una delle più giovani star di copertina del magazine di tutti i tempi. Il primo incontro di una lunga 'relazione' che legherà la donna alla rivista."Con Irving Penn, ho realizzato la mia", ha raccontato qualche mese fa ricordando l'esordio sulle pagine di Vogue un anno prima. "Mi disse di cercare di respirare il meno possibile e di non muovermi. Di stare semplicemente seduta. Irving è stato un ottimo amico - ha aggiunto - e mi ha salvato la vita, fisicamente. Mi ha fatto andare dal medico dello staff per assicurarsi che fossi abbastanzaperché, a quei tempi, c'era bisogno di permessi a causa del lavoro minorile , soprattutto per la mia giovane età".La paga era di 7,50 dollari all'ora. Fino al 1951 apparvedella rivista, ma non perse mai la spensieratezza dell'adolescenza: quando il fattorino andava a casa Dell'Orefice per avvertirla della convocazione per un servizio – la famiglia non aveva il telefono –, lei metteva i pattini e andava in redazione.Amata dai fotografi, da allora Carmen non ha mai smesso di lavorare. Ma anzi, è stata, quando ancora la professione nemmeno esisteva: doveva sempre avere la postura e l'attitudine giusta per poter comunicare qualcosa con il suo aspetto. È stata a lungo la fotomodella più pagata, volto di Chanel N°5 e musa del pittore Salvador Dalì , nei decenni è apparsa in campagne pubblicitarie per Sephora, H&M e Missoni e ha sfilato per Thierry Mugler, Moschino, Isaac Mizrahi e altri ancora.Ma i suoi primati non finiscono qui: quando nel 1978 Norman Parkinson si rivolse a lei dicendole: "Non sei mica male per una donna della tua età" decise che per lei l'età non sarebbe stata un limite. Di lì a poco, con icon orgoglio e i suoi 47 anni decise di. Partendo proprio dal lasciarsi immortalare negli scatti di quel fotografo un po' strafottente che, con ironia e qualche pregiudizio, si era lasciato andare alla battuta. È stato grazie a lei che l'industria della moda ha aperto le porte all'age diversity, a donne di tutte le età , bellissime ognuna a modo loro. Non passa molto e il: posa per Vogue, Harper’s Bazaar, Town and Country.I nuovi talenti della fotografia cercano nuove prospettive e una nuova visione, che si distacchi dai canoni estetici per esplorare la personalità , e Carmen Dell'Orefice incarna perfettamente questa, cominciando la sua seconda stagione sulla cresta dell'onda. Su questo periodo della sua carriera in seguito Carmen disse: "Negli ultimi 15 anni ho avuto più copertine che in tutta la mia vita". Dopo i 60 anni è stata definita dal fotografo Helmut Newton un "", e "una bellezza senza tempo". A 75, invece, che era “di una bellezza e di un’eleganza”.A 91 anni, a ottobre 2022 mese, ha condiviso la copertina della rivista New You con un'altra bellezza senza tempo, 69 anni, che nel 1974 è stata la. Dell'Orefice haper il suo servizio, apparendo completamente a suo agio mentre si rilassava senza veli sotto le coperte, come riporta il New York Post.Cosa l'abbia spinta ad accettare di spogliarsi di fronte agli obbiettivi è lei stessa a raccontarlo: "È la loro (dei fotografi, ndr) percezione di ciò che vedono in te o in me. Siamo lì, si crea unae loro la tirano fuori", ha detto la modella.La longeva newyorkese che oggi spegna 92 candeline attribuisce alla maternità e all'il merito di averla mantenuta sempre giovane. Eppure la sua vita amorosa fu travagliata e sofferta, tra i numerosi aborti , una figlia che le fece abbandonare per un periodo le passerelle e tre matrimoni naufragati. "Uomini e donne dovrebbero prendersi cura di sé e amarsi . Uno dei segreti per mantenere la bellezza è fare ciò che si fa per un bambino, nutrendolo e alimentandolo con amore", ha detto nel 2022. E lei lo ha fatto, non nascondendo anche il ricorso alla chirurgia plastica per mantenere la sua bellezza. "Beh, se avessi il soffitto che cade in salotto, non faresti una riparazione?" disse in proposito in un'intervista. Per il Guinnes World Record è una leggenda vivente di fascino e stile, nel 2011 ha ricevuto ladallaper il suo contributo all'industria della moda. Oggi che compie 92 anni incarna perfettamente la versione inossidabile di se stessa, un'icona senza tempo.