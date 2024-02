"Mascara di San Valentino": Banksy denuncia la violenza sulle donne nel nuovo murales

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Banksy (@banksy)

La festa degl* innamorat*, San Valentino, il giorno in cui a vincere è l'amore. E non la violenza, non l'abuso, non la forza di sopraffazione. Ma anche una persona che le ha subite può e deve tornare ad amare e soprattutto ad essere amata. Parte da questa volontà, che riappare sui muri di una città proprio il 14 febbraio, data simbolo, con una nuova opera in cui denuncia laLo street artist torna a far parlare si sé, insomma, dopo che lo scorso novembre aveva raccontato con la sua arte l'Ucraina dilaniata dalla guerra . L'attualità, la denuncia sociale, temi urgenti quanto fondamentali trovano spazio sulla parete bianca che, secondo alcuni utenti della rete, si troverebbe a Grosvenor Place, una via della cittadina di Margate, nella contea del Kent, nell'Inghilterra sud-orientale. Il murales è apparso questa mattina e l'artista stesso, come riporta l'Independent, ha infatti condiviso oggi sul suo account Instagram alcune immagini di questo, intitolato "". Un nome evocativo, con un messaggio ben preciso. L'artista di strada ha dipinto su un muro una donna casalinga ripresa dall'iconografia pubblicitaria Usa degli anni '50, immortalata con indosso guanti gialli da bucato e un grembiulino sopra il vestito a quadri; la sua immagine non è però impeccabile come appunto negli spot dell'epoca bensì ha, e sembra abbia apparentemente appena, materialmente presente e appoggiato al muro: da questo escono un paio di gambe maschili. Nelle foto postate dall'artista originario di Bristol, per terra davanti all'opera, oltre al congelatore dal quale fuoriescono i piedi dell'uomo, c'è una varietà di rifiuti, tra cui una sedia da giardino bianca rotta, una cassa blu e una bottiglia di birra vuota. Il congelatore è stato successivamente rimosso dagli operai del comune.Dopo la guerra in Ucraina non si ferma l’impegno sociale del padre di "" contro le ingiustizie, che nel nuovo dipinto sembra voler immortalare - o forse incitare -, vittime di violenza domestica, ancora oggi piaga della società moderna . Una spinta a rifiutare questo fenomeno, a 'gettare via' gli uomini che maltrattano, prevaricatori, che meritano soltanto di finire tra quei rifiuti che giacciono ai piedi della donna. "Valentine’s day mascara" è un inno a loro, alle donne capaci di riscattarsi, di dire no, scegliendo invece