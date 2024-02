Maternità surrogata, sì dell'Aula al reato universale. E in piazza attacco omofobo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Da' Voce Al Rispetto (@davocealrispetto)

Maternità surrogata, il sì della Camera al reato universale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luce! (@luce.news)

L’indignazione per popolo arcobaleno

I Papà per scelta: “Giorno molto triste”

Le “Mamme a modo nostro”: “Messaggi d’odio e di discriminazione”

La Camera dice il sì alla maternità surrogata comee in piazza si registra l’ennesimo episodio di omofobia : niente acqua perché gay. Nella giornata di ieri, a Roma, si è tenuto un sit in promosso dall'associazione Famiglie Arcobaleno per dire no al disegno di legge promosso da(Fratelli d’Italia) che vorrebbe rendere la Gpa (gestazione per altri) un “reato universale”.Una manifestazione pacifica durante la quale “è andato in scenafiglio della retorica liberticida alla quale stiamo assistendo durante la discussione parlamentare in queste ore, da parte delle destre e di personaggi che nelle destre dovrebbero stare, come l’onorevole Luana Zanella” tuona presidente di Gaynet . L’episodio incriminato riguarda, socio e membro della segreteria Gaynet, che si è vistola vendita di una bottiglietta d'acqua dalla salumeria di piazza del Pantheon a Roma. Il gestore del locale, secondo quanto racconta Coco, ha inveito contro di lui e contro le famiglie arcobaleno usando. A un certo punto “ha gridato ‘fuori dal mio locale’. Il tutto perché Moreno era entrato con unin mano” spiega Coco.Il presidente di Gaynet spiega che “si tratta di un episodio poteva accadere a chiunque, reso ancora più increscioso dal caldo di questi giorni, che coinvolge tutte le persone che supportano la causa dei diritti civili, la collettività Lgbtqia+, la nostra associazione, le famiglie arcobaleno”. E aggiunge: “Si tratta di un gesto illegale che, come purtroppo ancora non avviene in Italia, e che è figlio della violenta propaganda messa in campo da questa maggioranza contro le famiglie arcobaleno e la causa Lgbtqia+”.Moreno ha denunciato l'accaduto e l'associazione sta valutando se costituirsi. “Faremo valere tutti gli strumenti legali a disposizione affinché questo episodio serva da lezione contro certo rigurgiti da apartheid che si stanno manifestando anche anche in altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti" sostiene. "Ci aspettiamo che la maggioranza e la premier Meloni condannino l'accaduto senza esitazioni e ribadiscano con chiarezza che nessun commerciante può agire simili” conclude Coco.Anche in Aula non sono mancati momenti di tensione. Ma alla fine la Camera ha approvato , in prima lettura, la proposta di legge Varchi che rende la maternità surrogata un “reato universale” . I voti a favore sono stati 166, i contrari 109 e 4 astenuti. Adesso il testo passerà al Senato per l'approvazione definitiva. Ma intanto non mancano le reazioni del mondo civile. Plausi a questa approvazione arrivano dal leader del Family Day,. “La Camera ha compiuto un passo storico nella direzione della piena tutela dei diritti umani” commenta.E aggiunge: “Bisogna riconoscere, una volta per tutte, chee nemmeno si regalano, che negli ordinamenti non esiste alcun ‘diritto al figlio’, che il primo diritto di ogni essere umano è quello di non essere oggetto di mercimonio e non essere strappato dal seno materno un minuto dopo la nascita”. Per Gandolfini “la maternità va tutelata e promossa e mai accostata a leggi di mercato che mercificano l'utero, i gameti e la gravidanza”.Il sì della Camera alla proposta di legge Varchile Famiglie arcobaleno e, più in generale, tutta la comunità queer che durante i lavori dell'Aula ha protestato in piazza. “” la definisce Alessia Crocini, presidente delle Famiglie Arcobaleno . “La donna, madre, italiana, cristianaha deciso di attaccare la serenità di tante famiglie sottovalutando le conseguenze gravissime che una legge del genere avrà sui figli e le figlie, le bambine e i ragazzi in carne e ossa nati da percorsi di Gpa in coppie etero e omosessuali” sostiene.Secondo Crocini sui bambini “e una colpevolizzazione che riporterà l'Italia indietro di 50 anni, mettendo sulle loro esistenze un vero e proprio marchio di infamia”. “Unase si considera che la comunità scientifica internazionale riconosce la Gpa etica come una forma di procreazione medicalmente assistita, addirittura rimborsata da alcuni sistemi sanitari nazionali” aggiunge Crocini. “Ci sarebbe piaciuto parlarne, invece lo spazio del dibattito pubblico è stato avvelenato da una” commenta ancora. “Noi non ci fermeremo mai finché l'Italia non tutelerà tutti i minori a prescindere da come è formata la loro famiglia, i nostri figli e figlie sono cittadini come tutti gli altri ma continuano ad avere” conclude., meglio noti come “ Papà per scelta ”, sui social, commentano così: “E’ un giorno molto triste perché chi ha il dovere di tutelarci, adesso ci considera al pari deisulla terra”. I due padri , postando una foto insieme ai loro gemelli e alla madre surrogata Krista, scrivono una sorta di lettera aperta proprio ai figli. “Cari Julian e Sebastian, vi avevamo promesso un mondo gentile e rispettoso, ma c’è chi ancora mette in discussionedi una donna che vi ha permesso di venire al mondo, tenendovi al sicuro nel suo pancino per nove mesi” scrivono. E proseguono: “Voi la vostra belly-mommy la conoscete, così come conoscete la vostra storia:, un atto d’amore che vi ha regalato il dono più prezioso, la vita, ma anche la consapevolezza che siete stati amati prima ancora del vostro concepimento”. Ricordando che “tutti i bambini”, i Papà per scelta ritengono che rendere la Gpa reato universale sia una mossa per creare “un clima di terrore, odio e pregiudizio”.Anchei, conosciute sui social come “” commentano, senza nascondere la loro preoccupazione, l’approvazione della proposta di legge Varchi. “Questa approvazione colpirà, veicolando ancora una volta messaggi d’odio e di discriminazione” scrivono sui social. Le due psicologhe non nascondono di essere. “Oggi è la Gpa, domani sarà la fecondazione eterologa o comunque qualsiasi cosa che si discosta dall’ideologia di famiglia tradizionale uomo-donna” scrivono in una storia Instagram.