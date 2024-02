Napoli, il bacio tra modelle interrotto da una suora. "Che fate? È il diavolo"

È intervenuta durante uno shooting tra i vicoli dei quartieri Spagnoli a, interrompendo la scena di un bacio tra. Ha invocato la, prima di definire il tutto come un qualcosa di. È accaduto per le strade della popolare località del comune partenopeo, dove una suora è piombata sul set, scioccata dalla scena che ha visto con i propri occhi mentre stava passando di lì.

"Che fate? È il diavolo!"

La reazione sui social

Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria!”. Con queste parole la suora è intervenuta nel bel mezzo dello shooting organizzato per i vicoli dei quartieri Spagnoli. Improperi e rimproveri mentre andavano in scena gli scatti di un. Perché davanti all’obiettivo dei fotografi c’erano, famose per i loro ruoli all’interno della serie tv. Ma questa scena è solo l’epilogo.autrice di una delle storie Instagram che ha documentato la scena, ha spiegato quello che è accaduto. "Eravamo ai Quartieri Spagnoli, in un vicoletto e stavamo facendo uno shooting per una rivista con le due protagoniste di Mare Fuori come modelle. All’improvviso è arrivata una suora, chiedendocila mattina…" ha raccontato la donna, sottolineando che la suora ha iniziato ad. "Quando le abbiamo risposto di no, che non eravamo andati a Messa, ha iniziato ad incolpare la nostra generazione per il Coronavirus … poi si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle" ha aggiunto divertita. "A primo impatto siamo rimastida questo comportamento. L’abbiamo presa in modo, infatti, come si vede nel video, le modelle ridono. Dopo un po’ però abbiamo chiesto alla suora di andare via perchéin maniera insistente e piano piano si è allontanata" ha concluso.Il video della suora che interrompe il, pubblicato subito sui vari social come Facebook, Instagram e Twitter, desta un grande e. Centinaia di migliaia di visualizzazioni e migliaia iche sono presto apparsi su internet non appena il filmato è stato reso pubblico. "", "Ma com'è possibile?" "E poi ci chiediamo a cosa serva il", scrivono diversi utenti sui social. "Benvenuti nel Medioevo", commentano in molti. "Più passano i giorni e più in Italia". "Non è più possibile vivere in un Paese così", si legge ancora su Facebook, Instagram e Twitter. Dall'altra parte non mancano però persone d'accordo con la sua che ha attaccato le due modelle e attrici,durante il bacio. Spunta poi anche il classico commento: ". E anzi, se devono farsi le foto, che le facciano in uno studio apposito di fotografie e non in mezzo alla strada". "La suora ha fatto bene", "Io sono dalla sua parte", "Meno male che ci sono persone come lei". Infine:e, un po' di decenza in più non farebbe male a nessuno".