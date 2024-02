Olesya Krivtsova, chi è l'adolescente russa con il tatuaggio contro Putin

Si chiama, ha 19 anni ed è russa. Segni particolari: un, rischia fino a 10 anni di carcere. L’adolescente originaria della regione dell'(che si trova a nord-ovest della Russia ) da alcuni mesi si trova agli, nell’appartamento della madre a Severodvinsk. Un dispositivo di localizzazione, che le hanno applicato alla, ne traccia ogni spostamento: non è autorizzata ad accedere a Internet né a comunicare con l'esterno.La ragazza è stata definitae messa sullo stesso piano di talebani e appartenenti a Isis e al Qaeda. La sua colpa? Aver condiviso su Instagram una storiain ottobre scorso, criticando la Russia per aver invaso l'Ucraina . La studentessa Krivtsova, secondo quanto riporta la Cnn, “sta anche affrontandoper averin un presunto repost critico della guerra in una chat studentesca sul social network russo Vk”. Pare siano statia denunciarla all'Fsb, il servizio di sicurezza erede del Kgb sovietico. L’accusa per cui è stata arresta èdell’esercito russo. Lo scorso 26 dicembre, la polizia ha fatto irruzione nell'appartamento in cui la Krivtsova viveva con il marito. Gli agenti hanno costretto entrambi a sdraiarsi a faccia in giù sul pavimento. “Durante la perquisizione, l’ufficiale di sicurezza era” ha dichiarato alla Cnn la madre della 19enne, Natalya Krivtsova. Gli agenti avrebbero minacciato la giovane dicendole che si trattava di un “saluto” dal Gruppo Wagner. E come monito le avrebbero mostrato un video in cui si vedeva un prigioniero,, ucciso a martellate perché accusato di tradimento dal famigerato gruppo di mercenari russi.Le posizioni dell'allieva della scuola di scienze sociali dell’Università federale dell’Artico (Narfu) in merito all’invasione della Russia in Ucraina sono ben chiare, tanto che la giovane si èsulla caviglia la faccia del presidente russo Vladimir Putin su un corpo di un. Accanto, la parole “”. Secondo l'avvocato di Krivtsova,, la giovane donne rischia fino a tre anni di carcere per aver diffamato l’esercito russo e fino a sette anni di carcere ai sensi dell’articolo sulla giustificazione del terrorismo. Tuttavia, la difesa legale di Krivtsova spera in unacome una multa. Il 13 febbraio la corte deciderà se prolungare la pena e se fargliela scontare in carcere. “” è l’amaro commento dell’avvocato. Secondo un osservatorio indipendente per i diritti umani , almeno 61 procedimenti giudiziari per presunto terrorismo sono stati avviati in Russia nel 2022. Già 26 di questi sono arrivati alla definizione della pena.