Omofobia a Pompei, coppia gay all'ingresso degli scavi si sente dire: "Arrivano i ricchioni"

Ormai sembra diventata un appuntamento settimanale, se non quotidiano. Purtroppo.che si moltiplicano, si rincorrono, si susseguono come a scandire un calendario d'odio che, nel nostro Paese, non conosce confini, da nord a sud. "A, una, all'ingresso del Parco archeologico, registra una volgare e immotivata offesa omofobica. Un dipendente del parco (o forse una guida, ma comunque fornita di distintivo identificativo), in un confronto con altri dipendenti, avrebbe detto ad un collega, testualmente: 'Prepariamoci', facendo riferimento ai turisti in arrivo a Pompei da un, ferma nel porto di Napoli. Alla richiesta di scuse da parte dei due ragazzi, la persona di cui sopra si è rifiutata sostenendo che è una usanza locale parlare di ricchioni". A denunciare l'episodio su Facebook è, segretarioLa settimana scorsa due ragazze lesbiche erano state, con l'unica colpa di essersi scambiate un, passeggiando mano nella mano. Qualche settimana prima unaera stata allontanata da una spiaggia nel pisano , anche in questo caso per essersi scambiata un gesto d'affetto che, secondo i gestori, non era 'adatto' all'ambiente balneare pieno di bambini. Anche una città multiforme e multicolore come Napoli, il mese scorso, due vicende avevano attirato l'attenzione dei media pubblici e scatenato l'indignazione della comunità Lgbt+: la prima era stata l'aggressione a due giovani il giorno del Pride , insultati e picchiati dopo la parata dell'orgoglio; il secondo invece, riguardava le offese rivolte dai titolari della pizzeria del Presidente a uomini gay, definiti "pervertiti infelici" . Ma gli episodi di discriminazione, di intolleranza verso chi professa il proprio amore per il compagno o la compagna del suo stesso sesso, sono sempre più frequenti. O meglio, finalmente. Ma non basta portarli alla luce, bisogna anche, portando avanti invece una cultura inclusiva, di normalizzazione di tutte le identità e gli orientamenti. Sannino, nel caso in questione, spiega infatti di aver ricevuto "l'ennesima segnalazione di" e chiede un incontro con la Soprintendenza. "Non è accettabile che in un luogo simbolo dell'arte e della cultura italiana nel mondo, il parco archeologico dell'antica città di Pompei, una dipendente possa comportarsi in questo. La nostra associazione, Pride Vesuvio Rainbow, nel fornire piena assistenza e solidarietà ai due ragazzi vittime di questo increscioso episodio, si è già attivata per avere un incontro con la Sovrintendenza del parco archeologico di Pompei, al fine di confrontarsi sull'accaduto e soprattutto perché siano adottati provvedimenti e misure affinché quanto successo non debba più ripersi in futuro - dice il segretario di Antinoo Arcigay Napoli -. L'episodio ci spinge a sollecitare la Regione Campania nel porre a pieno regime la, a partire dalla costituzione dell'Osservatorio regionale contro i crimini d'odio legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, previsto dalla legge e non ancora operativo".