Paesi arabi, la campagna anti LGBTQ+ diventa virale. "Esistono solo 2 generi"

Lachiamatache rifiuta le condanna glicontribuendo a fomentare odio e violenze verso le persone della comunità LGBTQ+ , sembra non fermarsi più. Nelle ultime settimane, l'iniziativa partita dall'Egitto, è diventasui social network di vari paesi delL’iniziativa è stata creata daed è stata resa pubblica lo scorsoattraverso vari account su Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, così come tramite un sito sulla cui homepage compare un messaggio che dice in diverse lingue “. Tutti i profili sui social network, e anche il sito, portano appunto il nome arabo “Fetrah”, che si potrebbe tradurre conl’idea dietro alla campagna è che esistano, quello maschile e quello femminile, e che l’omosessualità sia unrispetto alla natura umana, promosso e sostenuto dai paesi occidentali. La bandiera scelta dal movimento Fetrah è di due colori: l’, per indicare ed enfatizzare il sesso maschile, e unper indicare il sesso femminile. Questi due colori, da quando è partita la campagna, sono stati usati da moltissimi utenti come sfondo per migliaia di post sui social network, accompagnati da hashtag che rimandano all’iniziativa e commenti come ' ci sono solo due generi ', oppure 'nessuno ha il diritto di impormi le sue convinzioni maligne e disgustose'. Unache si occupa di, chiedendo di identificarsi soltanto come, ha dichiarato: "Quello di Fetrah è un tentativo coordinato di prendere di mira la comunità LGBT dei paesi arabi. Questo ha fatto sì che da un lato, molte persone che sono omosessuali o non si riconoscono né nel genere femminile né in quello maschile abbiano cominciato ae, dall’altro, che ci siano sempre più post in cui si invita a umiliarle o a fare loro del male."A inizio luglio Meta aveva chiuso i profili ufficiali della campagna su Facebook e Instagram, dove nel frattempo sonocon alcune centinaia o al massimo poche migliaia di follower che portano avanti il messaggio dell’iniziativa. Per ora sono invece aperti sia il canaledi Fetrah, che ha più di 15mila iscritti, sia il suo profilo, dove gli utenti che seguono la pagina sono più di 75mila.uno dei tre creatori della campagna, ha fatto sapere che l’iniziativa non ha una matrice, visto che il suo obiettivo è coinvolgere il maggior numero possibile di persone, anche in altre parti del mondo. Abbas ha anche confermato di aver lanciato la campagna a giugno perché è illa serie di eventi che celebrano la comunità LGBTQ+.