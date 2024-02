Papa Francesco per la prima volta nominerà due donne al Dicastero dei Vescovi

sta per nominare due donne al Dicastero per i vescovi che saranno coinvolte nel processo per eleggere i nuovi pastori diocesani. E' quanto annuncia lo stesso Bergoglio durante un'intervista all'agenzia Reuters nella quale, al vaticanista Philip Pulella, ilha trattato numerosi argomenti. In particolare ha smentito la sua intenzione di dimettersi, ma senza escluderla come possibilità futura, e ha negato di essere malato di tumore. Il Pontefice ha risposto senza esitazione a una domanda sullain Vaticano, su quanto stabilito dalla nuova costituzione apostolicache riforma la Curia e su quali dicasteri potranno in futuro essere affidati a un laico o a una laica. ". Adesso il Governatorato ha una vice governatrice... Adesso, nella Congregazione dei Vescovi, nella commissione per eleggere i vescovi, andranno due donne per la prima volta. Un po’ si apre in questo modo" sono le parole del Papa che però non specifica quando la decisione sarà resa ufficiale né quando le due donne saranno nominate. In realtà non esiste una "commissione" per nominare i vescovi. Ma certo ilprepara le istruttorie da sottoporre al Papa, cui spettano le nomine, come si legge nell’articolo 105 della Praedicate Evangelium, la Costituzione approvata quest’anno che ha riformato la Curia romana. Sua Santità ha, quindi, aggiunto che per il futuro vede possibile la designazione dialla guida di dicasteri quali "quello per i laici, la famiglia e la vita, quello per la cultura e l’educazione, o alla Biblioteca, che è quasi un dicastero".La questione femminile, l'esclusione millenaria delle donne dalle responsabilità ecclesiali di vertice, si fa sempre più urgente. E, seppur con i tempi della Chiesa, sotto il pontificato di Bergoglio le cose stanno cambiando. Papa Francesco , l'anno scorso, per la prima volta ha nominato una donna alla posizionedel Governatorato della Città del Vaticano,(come segretario generale). Inoltre, Francesco ha voluto, religiosa francese delle Suore Missionarie Xaviere, come sottosegretaria del Sinodo dei vescovi: è lanella storia dell'istituzione a poter votare e per il momento anche l'unica. Il Papa, infine, ha sceltodelle Figlie di Maria Ausiliatrice come numero due del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale (uno dei Dicasteri vaticani più grandi). Tra leche già ricoprono incarichi di alto livello in Vaticano ci sono, inoltre,i, sottosegretaria per il Settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato;, la prima direttrice donna dei Musei vaticani;, direttrice della Direzione teologico-pastorale del Dicastero per la comunicazione;, vicedirettrice della Sala Stampa della Santa Sede. Le ultime due sono state nominate dall’attuale Pontefice.