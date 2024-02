Paragonò il Pride alla pedofilia. Oggi Letizia Rosati è assessora alla cultura e scuola a Rieti

Comitato Lazio Pride: "Politica dalla memoria corta, ma la società civile non dimentica"

Lucarelli: "Un clima culturale a cui bisogna dire no dal primo vagito"

Paragonòl'allora consigliera comunale di Rieti, oggidal neosindaco Fdl,. La polemica è esplosa subito: "Riteniamo inaccettabile la sua nomina a qualsiasi incarico istituzionale - dichiara, portavoce del- è come se oggi per la comunità nera o ebraica nominassero un assessore antisemita o razzista. Peraltro è assurdo che una candidata non eletta che ha preso 200 voti contro i 330 di, nostro referente di Partito Gay Lgbt+ , capolista di SiAmo Rieti, Ambiente, Diritti, Solidarietà, che è stato il più votato del polo progressista, possa imporre nelle istituzioni le sue idee medievali". ", presente in consiglio comunale- aggiunge nella stessa nota anchereferente di Partito Gay Lgbt+ e capolista SiAmo Rieti, Ambiente, Diritti, Solidarietà- purtroppo la sua nomina dimostra che una coalizione con FdI e Lega è in antitesi con i diritti delle persone Lgbt+".Anche ilcritica la nomina dell', perché la considera. "si legge in una nota. Le sue furono "- prosegue il Comitato - ci si chiede come sia possibile nominare assessora alla cultura una persona che - con un ruolo istituzionale - ha calpestato la dignità di tutte quelle persone che rivendicano la possibilità di avere un posto in questa società. Ci si deve domandare: cosa accadrà nelle scuole nei prossimi 5 anni? L'amministrazione reatina si presterà alla celebrazione di una sottocultura omofoba? La giunta condivide o prende le distanze dalle affermazioni dell'ex consigliera? Si è scelto di lasciare inascoltata la volontà espressa da quelle cittadine e cittadini che hanno manifestato per i diritti della comunità Lgbt+ nel 2021. Il sindaco - conclude il Comitato - dimostri di essere distante dalle posizioni dell'assessora e di voler rappresentare tutte e tutti.".L'indignazione passa dal mondo Lgbt+ ai professionisti dell'informazione. E' proprio la giornalistaa commentare la nomina disul suo profilo Instagram. "". E conclude: "Non anni dopo, quando per una Cloe è troppo tardi", riferendosi alla recente vicenda di Cloe Bianco, la professoressa transgender che si è tolta la vita dandosi fuocoLa nota giornalista ha postato il messaggio pubblicato nel 2019 dall'allora consigliera comunale, dove sosteneva il diniego al Pride ed equiparava il mondo lgbt+ allo sdoganamento della pedofilia. "perché nega il dato biologico da cui deriva l'identità delle persone e soprattutto i diritti dei bambini che vengono strumentalizzati a scopi di cui non si parla mai a sufficienza. Utero in affitto, sdoganamento della pedofilia, poliamore sono gli obiettivi da raggiungere. Rassicuro pertanto che tale candidatura non è stata promossa dal Comune".