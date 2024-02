Pavia, aggredita una coppia gay: "Vuoi vedere come ti ammazzo?"

L'aggressione alla coppia gay

L'omofobia nell'indifferenza

Le reazioni

La piaga dell'omofobia

"A pochi giorni dal Pride , Pavia mostra una faccia". Lo afferma una nota diffusa oggi dall'associazione Coming-Out in merito all'episodio avvenuto in città, che ha suscitato diverse reazioni in Rete, tra esponenti politici (Sinistra Italiana una delle prime a prendere posizione) e associazioni Lgbtq+. "Due ragazzi sono stati violentemente insultati e inseguiti in stazione solo perché si tenevano per mano - continua il comunicato -. Il video diffuso sui social è agghiacciante".Unaè stata aggredita condavanti alla stazione di Pavia. L'aggressione è stata filmata da una delle due vittime, Luca ( @mr. Wegan ), e postata sui social, con l'hashtag #pridemonth, in riferimento al mese di giugno, in cui storicamente si celebrano - con le parate dell'orgoglio - i diritti della comunità. "Oggi ho deciso di fare un giro a Pavia col mio ragazzo e questo è stato il benvenuto" scrive il giovane nel video che ritrae un uomo mentre lo insegue e a più riprese gli urla contro: "". Non si ferma al semplice insulto, insomma, ma l'aggressore continua a minacciare il ragazzo che aveva iniziato a riprendere la scena con il cellulare."Gay, femmina, mettiti la minigonna, vai a casa", continua. "Cosa fotografi? Ho paura di due bambini gay? Vuoi vedere come ti rubo il telefono e te lo spacco?". Poche decine di secondi in cui l'odio e l’omofobia di un estraneo verso questa coppia viene sputata fuori in modo inquietante. Una testimonianza agghiacciante, che per fortuna non è sfociata in violenza fisica, come purtroppo ancora troppo spesso accade nei confronti delle persone Lgbtq+ . Quello che lascia perplessi, piuttosto, è: lungo il percorso fatto dal ragazzo e dall'uomo erano presenti altre persone, come si vede nel video, ma nessuna ha fermato il violento o ha tentato di farlo."Ho sentito immediatamente uno dei due ragazzi, e siamo contenti che stiano bene - sottolinea, presidente di Coming-Aut Pavia -. Porteremo questo caso all'attenzione dello Sportello antidiscriminazioni e della Rete interistituzionale contro l'omolesbobitransfobia ", ha aggiunto. "Questo episodio è soloche avviene ogni giorno contro le persone LGBT+, con l'unica differenza che le vittime sono riuscite a riprenderlo ed hanno scelto di pubblicarlo" ha osservato, portavoce Partito Gay - Lgbt+, Solidale Ambientalista Liberale."Pertanto, dato che proprio oggi (ieri, 7 giugno, ndr)il Governo sta elaborando il decreto contro la violenza sulle donne , che prevede anche l'utilizzo di video per garantire l'arresto immediato dell'aggressore, chiediamo alla Premier Giorgia Meloni, chea tutte le vittime di odio comprese le persone Lgbt+. Tale estensione - prosegue Marrazzo - tenderebbe a dare una minima certezza alle, in attesa di una legge contro l'omobitransfobia, per la quale questo Governo ha una serie di resistenze ideologiche, ma ci auguriamo che almeno su questi casi il Governo possa consideraci cittadini al pari degli altri". "Quanto accaduto in stazione a Pavia è- aggiunge Luca Testoni, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana a Pavia -. Chi fosse l'aggressore non ci interessa, ci interessa sapere invece che ha potutoe senza la reazione di nessun cittadino presente in quel momento. Non ci riconosciamo in questo tipo di città".Piaga sociale presente ormai da tempo in Italia, l'omofobia diventa di giorno in giorno più manifesta. Episodi simili, sono infatti sempre più frequenti ma il problema, in realtà, è un altro: l'aggressore ripreso nel video e tanti - troppi- come lui, possono sentirsi, nelle sue azioni violente consapevoli delle posizioni assunte in questi mesi dal governo di centrodestra?Questo episodio arriva a pochi giorni dalla decisone della regione Lazio di revocare il patrocinio al Roma Pride , seguita a stretto giro dalla Lombardia per quello di Milano. Sintomo di un allontanamento, da parte della politica, verso le rivendicazioni urgenti quanto legittime della comunità Lgbtq+. O, peggio, di una giustificazione istituzionalizzata a certi atteggiamenti. "Ciò che mi fa arrabbiare è l’indifferenza delle persone che erano attorno, che non hanno detto nulla, non hanno cercato di aiutarci, né hanno detto nulla all’uomo, come se quanto stesse accadendo", dice Luca nel video. E purtroppo pare proprio che le sue paure siano già realtà.