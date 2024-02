Pavia, bimbo bullizzato in chat dalla maestre. "Pirla, sporco" tra le tante offese

"Pirla, sporco": gli insulti su Whatsapp al bambino

Da Roma a Pavia il brutto gesto non cambia

Una, lasciata aperta sbadatamente sul computer della scuola. Una doccia fredda per una docente nello stesso istituto, alla scoperta del, descrivendolo come. È la storia incredibile accaduta alla scuola elementare Carducci di corso Cavour, a Pavia.Ladel bambino, docente nello stesso istituto, è stataperché nel guardare la chat rimasta aperta sul computer di scuola con le frasi offensive verso il figlio, si sarebbenellaanche la suaLa storia delle maestre di Pavia che su Whatsapp insultavano il figlio di 8 anni della loro collega, che ha portato alla sospensione cautelare delle docenti, è quindi ora all'esamecompetente per i reati informatici di tutto il distretto di Corte d'appello del capoluogo lombardo. La donna aveva scoperto la chat con gli, sedendosi per caso davanti al computer di un'aula dove la chat tra le tre colleghe era rimasta aperta. Comparivano parole come: ".". Tra le, condivise su WhatsApp, ce n'era una che lo mostrava seduto aldopo aver ricevuto unLa scoperta delle chat aveva turbato molte famiglie degli alunni della scuola.Quello successo a Pavia non deve sorprenderci visto che tempo fa era già accaduto adove uncon messaggi pesanti scritti su WhatsApp in un gruppo creato appositamente per “sparlare” del piccolo di sei anni. A denunciarlo fu l'associazione " La battaglia di Andrea ", una realtà napoletana che si batte per difendere i. La vicenda è accaduta in una, dove una mamma aveva scoperto per caso la chat su un gruppo WhatsApp che era stato appositamente creato dalle maestre del bambino, sia di ruolo che di sostegno, per sparlare del piccolo. Asia Maraucci, presidente dell'associazione si espresse così sulla vicenda: "Se quanto raccontato dalla mamma dovesse corrispondere a verità sarebbe. Siamo certi chee, soprattutto, siamo certi che gli organi competenti faranno il proprio dovere, soprattutto per il bene del piccolo. Da parte nostra e da parte del nostro, c'è tutta l'assistenza alla famiglia, e soprattutto al piccolo Luca." Secondo quanto reso noto dall’associazione, “le insegnanti avrebbero addiritturaquando il piccolo è stato costretto a rimanere a casa perché”. Ad informare l'associazione era stata la madre del bimbo, a sua volta avvertita da un'operatrice educativa per l'autonomia. “Mi fece leggere questi messaggi e rimasi. Mi sono recata subito a scuola per chiedere spiegazioni, ma l'insegnante di sostegno si è rifiutata di rispondermi" disse la mamma del piccolo.