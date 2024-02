Piacenza, è polemica per la sindaca che vuole registrare il bimbo di due mamme

"Farò tutto il possibile per tutelare i minori"

Il calendario dell'ondata arcobaleno

27 maggio tappe anche ad Alessandria e Piacenza

3 giugno: Trento-Dolomiti, Padova, Pavia

10 giugno: Avellino-Irpinia, Cuneo, Foggia-Puglia, Dolo Pride, Genova-Liguria, Lecco, Pordenone-FVG, Messina e Roma Pride . Quest’ultimo, considerato l’appuntamento nazionale, avrà come madrine le cantanti Paola e Chiara e la loro hit sanremese “Furore” sarà inno dell’evento

. Quest’ultimo, considerato l’appuntamento nazionale, avrà come madrine le cantanti Paola e Chiara e la loro hit sanremese “Furore” sarà inno dell’evento 17 giugno: Bari, Bergamo, Catania, La Spezia, Mantova, Parma, Torino, Treviso, Varese, Civitanova-Marche

24 giugno: Cagliari-Sardegna, Chieti-Abruzzo, Imola, Milano, Palermo, Perugia-Umbria, Taranto, Venezia-Laguna

25 giugno 2023: Reggio Emilia

1 luglio 2023: Bologna, Egadi, Lecce-Salento, Lodi, Napoli, Ragusa, Siracusa

8 luglio 2023: Firenze-Toscana, Latina-Lazio, Verona

15 luglio 2023: Belluno

22 luglio 2023: Matera, Reggio Calabria

29 luglio 2023: Campobasso-Molise

2 settembre 2023: Brescia

9 settembre 2023: Taormina

16 settembre 2023: Monza Brianza, Scafati

E'a Piacenza dopo che la sindaca di Sarmato, cittadina di 2.800 abitanti, ha annunciato, a margine del Gay Pride , di voler registrare un bambino che nascerà tra pochi mesi e che èContro di lei si è subito scagliata la consigliera comunale di Fratelli d’Italiache ha parlato di un "comportamento contrario alle previsioni normative (nonché giurisprudenziali) sulla registrazione all’anagrafe di minori quale figli di coppie omogenitoriali". Ma la prima cittadina non ha intenzione di fare passi indietro: "Di fronte a un bambino che tra poco entrerà a fare parte della nostra comunità, anche come responsabile del rispetto dei diritti dei cittadini, sento come dovere fare ciò che è in mio potere per poter garantire". L'altro oggetto di polemica durante la festa dell' orgoglio Lgbt è stata laindossata sia dalla sindaca che dal collega di Calendasco, Filippo Zangrandi. Ma gli interessati anche qui hanno risposto per le rime: "Siamo sindaci e quindi siamo i rappresentanti istituzionali di tutta la comunità,. Proprio per questo abbiamo consapevolmente indossato la fascia tricolore al Pride, perché nei suoi colori sono rappresentanti tutti gli italiani, sia persone Lgbtq che eterosessuali".Al primo storico Piacenza Pride si sono visti anche gli assessori Serena Groppelli, Mario Dadati e Adriana Fantini. "La quantità di atti persecutori di questo governo e di chi lo sostiene non si contano più", ha tuonato dal palco la presidente di Famiglie Arcobaleno, Alessia Crocini . E ancora: "Ci sono poi centinaia di micro e macro aggressioni politiche messo in atto ogni giorno. La ministra Roccella è ospite tutti i giorni di trasmissioni tv e quotidiani nazionali, rigorosamente senza contraddittorio, dove si spende a diffondere falsità e attacchi contro le famiglie arcobaleno.dal momento stesso in cui vengono messi al mondo, perché sottratti di un genitore dallo stesso Stato che dovrebbe proteggerli e tutelarli"."Preoccupatevi e molto, per ciò che sta per accadere. Perché se questa legge sulla GPA reato universale dovesse passare, pur essendo inapplicabile e anticostituzionale, vi assicuro che saranno capaci di usare questa maggioranza per, qualunque altra scelta personale, opereranno qualunque discriminazione gli venga in mente di essere in atto. Se questa legge passerà pensate a voi, a quale differenza o peculiarità incarnate, e pensate che domani potrebbe essere un motivo per questo governo di discriminarvi per legge e di mettervi in prigione", le sue parole. E conclude: "La democrazia di questo Paese è in pericolo, le derive autoritarie non iniziano mai da un giorno all’altro ma dalle minoranze. Ce lo ricorda la storia., perché una società più sana e più accogliente è un bene comune. La storia ci darà ragione, a tramontare non sarà mai la vita ma certe ideologie, che puzzano di morte e che non hanno nulla di umano".Prima tappa del Pride Italia quindi e subito polemiche perche, dopo l’anteprima dell’8 aprile a Sanremo, per tutto maggio, giugno, luglio e fino a settembre colorerà le piazze italiane con la musica e gli slogan della comunità Lgbtqia+. Le protagoniste degli eventi, quest’anno, saranno le quasi 50 città in tutta la Penisola. Le date ad ora confermate sono consultabili sul sito OndaPride , che da 10 anni raccoglie in una mappa tutte le manifestazioni promosse sul territorio nazionale. Queste le tappe dell'ondata arcobaleno: