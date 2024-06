Pride 2024, no ai colori dell’arcobaleno sui ponti della Florida: la decisione di Ron DeSantis

Milano, 12 giugno 2024 – Il mese del Pride è iniziato e la maggior parte delle città nel mondo si stanno colorando di tutti i colori dell’arcobaleno, sventolato e manifestato per difendere i diritti LGBTQ+. Ma non in tutte le città è concesso esibire il simbolo della lotta per i diritti civili: non per forza solo stati oppressivi o sotto regimi autoritari ma anche in America, in particolare nello stato della Florida dove alcune decisioni amministrative hanno fatto discutere. Il governatore Ron DeSantis ha infatti annunciato la ‘Freedom summer’, un periodo che dura dal 27 maggio fino al 2 settembre e che tiene dentro due delle feste più identificative e sentite dal popolo americano: l’Independence day (festeggiato il 4 luglio) e il Labour day (festeggiato il primo lunedì di settembre che quest’anno cade il secondo giorno del mese). Ma nell’estate della libertà indetta da DeSantis non c’è spazio per tutti i colori dell’arcobaleno e così dall’amministrazione le regole sono state chiare: i ponti, che generalmente si illuminano di luci diverse a seconda della festività celebrata, potranno avere solo luci di colore rosso, bianco e blu.

Le linee dell’amministrazione dei trasporti sulle luci dei ponti

Il Washington Post ha riportato l’ordine dell’amministrazione dei trasporti della Florida ovvero quello di non illuminare i ponti dello stato americano con altri colori al di fuori del rosso, blu e bianco dal 27 maggio al 2 settembre 2024: una direttiva comunicata anche dal segretario del dipartimento stesso, Jared Perdue, che l’ha annunciato sui social media. In tanti hanno visto nella scelta dei tre colori una mossa dell’amministrazione contro la possibilità di illuminare i ponti di tutti i colori dell’arcobaleno, guarda caso durante il periodo in cui, oltre le feste sopra citate, si celebra anche il Pride. Non solo: ad esempio il Ringling Causeway Bridge sulla baia di Sarasota di solito si illumina anche a favore di altre cause durante l'estate, come l'arancione per il mese nazionale della sensibilizzazione sulle armi e il giallo per la giornata dell'uguaglianza delle donne.

Chi è Ron De Santis e cosa significa Freedom summer

Il governatore della Florida, in carica dal 14 gennaio 2019, è uno dei componenti più conosciuti del partito repubblicano tanto da essersi candidato alle primarie del partito in vista delle elezioni presidenziali del 2024 (per poi ritirarsi, sconfitto da Donald Trump). DeSantis è noto per avere posizioni contro la cultura woke e contro la comunità LGBTQ+, posizioni esibite e concretizzate in alcune scelte come quella di smantellare molti programmi statali di inclusione e di protezione delle minoranze nello stato della Florida. E allora la sua ‘Freedom summer’ a cosa si riferisce? A nulla che abbia a che fare con la sfera dei diritti. Negli ultimi anni l’amministrazione DeSantis ha utilizzato l’espressione ‘Freedom summer’ per promuovere un’esenzione fiscale per i residenti in Florida anche se l’espressione è storicamente associata alla campagna del 1964 quando alcuni attivisti a tutela dei diritti civili tentarono di registrare gli elettori neri nel Mississippi. Chi tutela, ancora oggi, i diritti civili si è detto preoccupato dalla scelta dell’amministrazione che, da parte sua, tergiversa le domande a riguardo senza dare risposte concrete.