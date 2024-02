Primo Maggio, il presidente Mattarella: "Il lavoro minorile ruba il futuro ai giovani"

Il discorso del capo dello Stato

“Il lavoro minorile ruba il futuro ai giovani”. Parola del presidente della Repubblica,, parlando a Reggio Emilia per celebrare il, “la festa della Repubblica fondata sul lavoro ” scandisce. Il capo dello Stato, nella giornata del 29 aprile, ha scelto ildi Reggio Emilia, in particolare gli stabilimenti Landi Renzo e Walvoil Interpump Group a Corte Tegge di Cavriago, per anticipare la Festa dei lavoratori e richiamare l’attenzione su vari aspetti legati al mondo del lavoro. “della giornata del 1° maggio con necessario anticipo, nel cuore del distretto della meccatronica, qui a Reggio Emilia” dice l’inquilino del Quirinale nel suo discorso davanti agli operai., deve essere assillo costante a ogni livello, a partire dalle istituzioni” è il monito del presidente che tornerà in Emilia Romagna il 2 maggio per una visita a Cesena in un altro distretto produttivo di spicco, quello agricolo, in occasione dell'anteprima della 40esima edizione di, il salone internazionale dedicato all'ortofrutta che si aprirà il 3 maggio alla Fiera di Rimini.“Dopo l’anno scorso, a Udine, anticipiamo anche questa volta la celebrazione della Festa inche guarda all’innovazione" dice Sergio Mattarella. "Una realtà che ribadiscee che sottolinea, al contempo, come esso si confermi il motore della crescita e della coesione sociale della Repubblica” aggiunge. Il capo dello Stato prosegue: “È il lavoro che ci mette di fronte alle sfide nuove, alle necessità e a bisogni emergenti, per chiederciil nostro Paese in Europa e nel mondo”.Quindi Mattarella ricorda che “l'attività lavorativa è stata lo strumento che ha permesso e favorito” ed è ciò che “mette ogni cittadino nella condizione dinella vita della comunità”. E, allora, mentre “si riaffaccia la tentazione di arrendersi all'idea che possa esistere il, la cui remunerazione non permette di condurre una esistenza decente, è necessario affermare con forza il carattere del lavoro come primo, elementare, modo costruttivo di” sostiene.Sergio Mattarella ricorda, poi, che un recente rapporto ha messo in evidenza come l'occupazione minorile sfruttata sia ancorapresente. “Lo sfruttamento ai danni dei minori costituisce, sottraendo questi ragazzi alla scuola e spingendoli verso la marginalità” è il monito del capo dello Stato. “E’ un tema che riguarda anche la condizione di molti lavoratori immigrati ” aggiunge.Altro aspetto da porre in primo piano è quello degli infortuni in ambito lavorativo. Questi “distruggono vite, gettano nella disperazione famiglie, provocano danni irreversibili, con” ricorda il capo dello Stato. “Sappiamo bene che le battaglie del movimento sindacale dei lavoratori hanno contribuito in modo significativo a raggiungere traguardi die che l'Italia, nella sua trasformazione, ha compiuto giganteschi passi di crescita e di progresso. Ma le contraddizioni tendono sovente a riprodursi, come in ogni vicenda umana” aggiunge.Le imprese cercano personale qualificato e formato. “ La precarietà come sistema stride cone di sviluppo” dice ancora il presidente. E continua: “Se le cifre sono preoccupanti e note, e denunciano in Italiarispetto ai parametri europei, una risposta adeguata può venire soltanto da un concreto impegno di mobilitazione collettiva che sappiail grande patrimonio di competenze presente nel nostro Paese”. “C’è amarezza in chi constata che la piena occupazione, specie per i giovani e le donne, è di là da venire. Così come nel Mezzogiorno” sono ancora le parole del capo dello Stato.Nel lungo discorso del Capo dello Stato c’è spazio anche per la parità in ambito occupazionale . L'impiego deve essere inteso “come antidoto, come strumento efficace perin modo proficuo discriminazioni e” richiama la più alta carica dello Stato. “L'attività lavorativa è parametro che permette di misurare l'effettivo, sul terreno della occupazione e dei salari, tra donne e uomini. Al fine di verificare il rispetto di quanto disposto dall’articolo 37 della nostra Costituzione” dice prima di recitare lo stesso articolo. “ La donna lavoratrice e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione” ricorda l'inquilino del Quirinale.