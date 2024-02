Quote rosa: "Ancora necessarie per raggiungere la parità di genere"

Gribaudo: "Con Schlein grande passo in avanti"

"Quote rosa? Sono norme anti-discriminazione"

"Superare i modelli patriarcali a partire dalle strutture amministrative"

Quote rosa, parità di genere e politica. Con l'arrivo di Giorgia Meloni alla presidenza del Consiglio e una leader donna all'opposizione, la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, la questione dellain politica sembrerebbe risolta. Ma è veramente esaurita? È proprio questo il punto di partenza del dibattito "", organizzato alle Murate di Firenze da Equall e moderato dal vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo. Un parterre tutto al femminile che ha visto la partecipazione di Costanza Hermanin (Equall), la deputata e vicepresidente dem, Chiara Gribaudo, Yana Ehm, già deputata ManifestA, l'ex assessora del Comune di Firenze, Cecilia Del Re, la preside di Scienze politiche alla Sant'Anna di Pisa, Anna Loretoni (con la partecipazione della filosofa Maura Gancitano). La politica delle quote è, per lo più, criticata con l'argomento che sfavorisce, diventando uno strumento di appannaggio degli uomini ai vertici per collocare donne a loro vicine diventando una sorta di "riserva indiana".L'ultimo passaggio per il pieno riconoscimento dei diritti delle donne è quello di eliminare anche questo gioco di potere. Le criticità però sembrano anche riguardare "", commenta(Equall). E allora si guarda anche alle nuove generazioni. "Le donne giovani in politica sono ancora una minoranza, c'è la necessità di un ricambio generazionale", ha commentato, già deputata ManifestA."Con Schlein abbiamo fatto un grande passo in avanti. La premier Giorgia Meloni invece sta dimostrando nella sua attività di governo: questo è un paradosso, lo dico da italiana e mi dispiace", ha detto, deputata e vicepresidente del Pd."Meloni poteva fare scelte a favore delle donne e noi le avremmo sostenute - ha aggiunto -. Invece lei ha abolito, creando una nuova categoria di esodate, le donne appunto: 20mila che dall'oggi al domani non hanno potuto accedere alla pensione. Le donne fanno fatica ad avere contratti, lungo tutta la, eppure questo le viene negato. E non ci sono sostegni alla natalità"."Parlerei più di norme anti-discriminatorie piuttosto che quote rosa", ha commentato a margine dell'incontro la preside di Scienze politiche della Scuola Sant'Anna di Pisa,. "Servono per superare e rimuovere ostacoli comesono in atto in molti contesti, basti vedere il divario di genere che riguarda l'ambito economico, culturale e politico". "È uno strumento temporaneo che serve a superare quei tratti di sessismo e misoginia che sono all'opera in diversi contesti, non solo quello nazionale. Serve una spinta per raggiungere una reale uguaglianza di genere"."Il divario di genere lo troviamo anche all'interno della politica. Ma seche vede le donne impegnate all'interno della famiglia come madri e mogli come dice chiaramente il motto di Meloni. Le donne di sinistra che intendono trasformare i luoghi istituzionali in cui entranoe per questo è più difficile che sia dato loro spazio"."Nel mio ultimo discorso in Consiglio comunale, in diversi passaggi, ho fatto riferimento al bisogno dipartendo dall'intera struttura delle amministrazioni cittadine. Poi - ha detto l'ex assessora di Firenze,- ho ripreso quel tema anche perché la dinamica di uomini che cercavano di fare i giochi, comandare, si era verificata nel momento dell'uscita dalla giunta".Secondo Del Re "l'ultimo passo per raggiungere la parità di genere è far sì che le donne possano, con le loro idee, essere al centro dell'azione politica a prescindere da questa società patriarcale".