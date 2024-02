Roma, compagnia riorganizza il volo cancellato separando la bimba di 13 mesi dai genitori

La separazione dalla figlia

I reclami e le scuse

. Non è il celebre film di Chris Colombus che ha fatto innamorare tantissimi bambini durante le feste di Natale ma è la storia accaduta qualche giorno fa quando, una, insieme alla loro, doveva tornare in Australia da Roma , se non fosse per il fatto che la compagnia aerea Qantas ha comunicato loro che il volo era statoUna disavventura non da poco, visto chehanno dovuto aspettareprima di poter ripartire, pagandosi da soli il soggiorno extra nella Capitale. Ma la notizia peggiore era un'altra: nel riorganizzare il viaggio, la compagnia Qantas ha messo ie la loro. La coppia ha fatto partire subito il reclamo, anche se sono serviti a poco visto che la coppia ha passato quasi, suddivise in, prima di riuscire a risolvere il problema con il servizio clienti della compagnia aerea.La madre successivamente ha raccontato: "Ci hanno detto che loro non avevano fatto niente di male, perché le avevano prenotato un biglietto. Inizialmente, hanno. Questa è Qantas". Dopo innumerevoli tentativi, alla fine la compagnia ha accettato i reclami e ha riorganizzato il viaggio alla famiglia, tutta unita, 12 giorni dopo la data prevista inizialmente. Ci sono "posti peggiori in cui rimanere bloccati", ha ironizzato la donna, ammettendo di non vedere l'ora di tornare in Australia. In una dichiarazione Qantas si "" con la famiglia e spiega che un "errore amministrativo back-end" tra la compagnia aerea e il partner KLM ha causato lo spostamento della bambina su un altro volo. "Stiamo contattando la famiglia per fornire supporto e li", ha detto una portavoce.