Russia, la guerra all'omosessualità combattuta anche contro film, libri e cartoni animati

La legge anti propaganda Lgbtq+

Meanwhile in Moscow, Russian MP Alexander Khinshtein has declared war on South Park and Peppa Pig pic.twitter.com/3UCZijwkx6 — Francis Scarr (@francis_scarr) October 17, 2022

Gli esempi da non guardare: Guadagnino, "South Park" e Peppa Pig

La "guerra santa" all'omosessualità

La Russia si prepara a inasprire le sue leggie contro chi parla di omosessualità . E si scaglia contro "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino, oltre che contro "South Park" e Peppa Pig . La Duma, il Parlamento russo, ha discusso lunedì scorso un disegno di legge sullaper la "e la diffusione di informazioni che mostrano". È il termine usato in Russia per le relazioni Lgbt. Il disegno di legge è stato inviato al Gabinetto dei ministri. Si tratta dell’inasprimento di una, che proibisceai minori di 18 anni, pena il carcere.Nella legge esistente era considerato un crimineche mostrassero in modo positivo l’omosessualità , qualora i destinatari fossero. La nuova legge imporrà il divieto di quella che viene chiamata "propaganda gay" anche verso gli. E verrà considerata un crimine anche la "negazione dei valori della famiglia". Particolarmente illuminante, al riguardo, l’intervento di un politico russo,, che vuole. Al Parlamento di Stato Khinstein attacca proprio il film di Luca Guadagnino "Chiamami col tuo nome", vincitore di un Oscar e di due David di Donatello.Khinstein dice "Dobbiamo proteggere la nostra società e i nostri ragazzi. E fatemi dimostrare quale tipo di propaganda sia già agitata contro la nostra società: ecco il film e il libro '', che ha più di venti gruppi di fan su Vkontakte…".è la maggiore. "C’è una storia d’amore di", annuncia scandalizzato il deputato del Parlamento russo da cinque legislature e capo della Commissione di Stato per l’informazione e la comunicazione. Poi se la prende con il"South Park", in cui appare un "", e Peppa Pig, perché in un episodio un cucciolo di orso mostra il ritratto della. E Khinstein non parla di informazione, di cultura, di arte. Parla proprio di “guerra”. “ LGBT è oggi uno strumento di guerra ”, dice. “Una guerra ibrida in cui dobbiamo proteggere i nostri valori”., dunque,. Una guerra incoraggiata dalla, Missionario della Chiesa ortodossa russa e partecipante alle audizioni parlamentari: "La moralità di un Paese in guerra è fondamentale per la nostra vittoria futura. Se non difendessimo la, perché un soldato dovrebbe combattere? Perché dovrebbe versare sangue?". Già. Perché dovrebbe combattere, in nome di un Dio che al quinto comandamento dice: non uccidere? Macristiana – sia cattolica che ortodossa –, "sante" eccetera è un rapporto malato da almeno quindici secoli. Intanto, la procura russache "promuovono rapporti sessuali non tradizionali". E nello stesso giorno in cui la Duma ha promosso l’inasprimento della legge anti-gay, Vladimir Putin ha ordinato al suo governo di destinare 3,9 miliardi di rubli – circa 60 milioni di euro – all’anno a programmi di "".Mette nella stessa frase "guerra", "film" e "cartoni animati" anche l’oligarca russo, presidente del gruppo mediatico Tsargrad, grande sostenitore di Putin e fondatore di “Internet sicuro”, organizzazione creata per censurare le informazioni in internet. "La guerra non è solo sul campo di battaglia", ripete Malofeyev. "Il nostro. La guerra è anche negli smartphones dei nostri ragazzi, nei cartoni animati e nei film", dice Malofeyev, che è anche presidente del, il preferito da Aleksandr Dugin, l’ideologo tradizionalista russo di estrema destra che teorizza la lotta all’Occidente liberale e capitalista.