Samantha Cristoforetti, ritorno sulla Terra dopo la sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale

Dopo sei mesi trascorsi sulla Stazione Spaziale è così rientrato a Terra l'equipaggio Crew 4, del quale fanno parte Samantha Cristoforetti, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), con gli americani Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins. L'ammaraggio è avvenuto nell'oceano Atlantico, al largo di Jacksonville (Florida). La navetta è stata regolarmente recuperata dopo l'ammaraggio, avvenuto in un oceano abbastanza tranquillo. Quindi è stata issata sulla nave e gli astronauti dell'equipaggio Crew 4 sono stati aiutati a uscire e ad affrontare il primo impatto con la gravità dopo 170 giorni in assenza di peso. Samantha e gli altri membri dell’equipaggio, noto come Crew-4, sono tornati a bordo del veicolo spaziale Crew Dragon Freedom , che si è sganciato autonomamente dalla Stazione il 14 ottobre 2022 alle 18:05 CEST. Dopo aver completato una serie di burns da deorbita, Freedom è entrata nell’atmosfera terrestre e, il 14 ottobre 2022 alle 22:55 CEST. I membri della Crew-4 sono partiti alla volta della Stazione Spaziale il 27 aprile 2022 e vi hanno trascorso quasi sei mesi, vivendo e lavorando in orbita come membri dell’Expedition 67 della ISS. Nell’ambito della sua missione Minerva, Samantha ha sostenuto numerosi esperimenti europei e molti altri esperimenti internazionali in ambiente di microgravità."Ora volerà direttamente a Colonia, in Germania - spiega la nota di ESA Media Relations - dove sarà monitorata dal team di medicina spaziale dell’ESA mentre si riadatterà alla gravità terrestre presso il Centro Europeo Addestramento Astronauti (EAC) dell’ESA e la struttura “Envihab” del Centro aerospaziale tedesco (DLR). Attualmente l’arrivo di Samantha a Colonia è previsto alle 16:00 CEST del 15 ottobre. Un numero limitato di rappresentanti della stampa - sottolinea la nota - potrà assistere al rientro di Samantha in aeroporto, a cui potrebbe seguire una breve sessione di domande e risposte dopo lo sbarco. L’arrivo di Samantha e la sessione di domande e risposte saranno registrati e messi a disposizione quanto prima sui canali dell’ESA. Si è conclusa con l'ammaraggio della Dragon Freedom al largo della Florida, la missione di circa sei mesi di Samantha Cristoforetti della Crew-4. Dalla fine di settembre la Cristoforetti era la prima astronauta donna italiana ed europea alla guida della Iss, la Stazione Spaziale Internazionale: il ritorno sulla terra è avvenuto senza problemi dopo due rinvii causati dal vento forte e dalle precipitazioni nell'area prescelta per l'ammaraggio. Dopo il recupero dalla capsula SpaceX, la Nasa riporterà i quattro astronauti a Houston. A bordo della ISS rimangono tre americani, tre russi e un giapponese. Trascorsi quasi sei mesi a bordo della ISS, della quale era al comando, Samantha Cristoforetti ha quindi fatto rientro sulla Terra. Quest'oggi - venerdì 14 ottobre 2022 - è andato a buon fine il viaggio di ritorno dell'equipaggio della Crew-4 sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale. L'ammaraggio della navetta Dragon Freedom, frenata nella discesa da 4 paracadute, è avvenuto senza problemi secondo il timing previsto, intorno alle 23.56 ora italiana, nell'Oceano atlantico, al largo delle coste della Florida (Jacksonville). Il buon esito dell'ammaraggio è stato salutato con un caloroso applauso al quartier generale della Nasa. AstroSamantha, sulla ISS dal 27 aprile scorso con la missione Minerva, è giunta così al termine della sua seconda esperienza sull'avamposto spaziale, dopo la missione Futura dell'ASI nel 2014. Cristoforetti è la prima astronauta italiana ad aver sperimentato questa tipologia di rientro. Le squadre di recupero sono ora impegnate a mettere in sicurezza la Dragon e ad assicurare che la navicella spaziale sia sicura per le operazioni di recupero; viene poi issata sul ponte principale e solo allora l'equipaggio verrà fatto uscire dalla navicella per i controlli medici. I 4 astronauti saranno poi trasportati in elicottero a Jacksonville per imbarcarsi su un aereo diretto a Houston. La missione ha dovuto rinviare il rientro sulla terra di un paio di giorni rispetto ai programmi, a causa delle condizioni di mare agitato dell'Oceano dove era atteso l'ammaraggio. Samantha Cristoforetti era già stata sulla Stazione Spaziale nel corso della Spedizione 42/43 del 2014, ma in questa spedizione 67/68 ha segnato alcuni record. È stata la prima persona a girare video per TikTok dallo spazio, con un canale in cui racconta la vita sulla Stazione e le tante curiosità tecnologiche che la popolano, ricevendo moltissima attenzione da parte del pubblico e dei media.Il 21 luglio ha effettuato la sua prima Eva, una passeggiata spaziale di oltre sette ore; è stata la prima donna europea a compiere una Eva. L’ha fatta insieme al cosmonauta Oleg Artemyev per lavorare sull’European Robotic Arm, il braccio meccanico montato sul Russian Orbital Segment russo che supporta la gestione e l’installazione dei carichi. Per l’occasione ha utilizzato la tuta spaziale Orlan, prima donna non russa a indossarla. Infine, ma non certo per ordine di importanza, il 28 settembre Samantha Cristoforetti è divenuta Comandante dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, prima donna europea nella storia a ricoprire questo ruolo. Il passaggio di consegne è avvenuto da parte di Artemyev, precedente comandante, che ha passato una chiave simbolica a Cristoforetti.