Scandalo ginnastica ritmica, Nina Corradini in procura: "Le medaglie mi sono costate tanto"

Dalla ritmica all'aerobica

Lo scandalo della ginnastica ritmica arriva nelle aule di tribunale con l’ex Farfalla azzurra Nina Corradini la prima ad essere ascoltata e subito dopo l’amica e collega. Nella giornata del 9 novembre, a Roma, sono iniziate le audizioni allacon le due ex ginnaste che per prime hanno denunciato pubblicamente gli abusi psicologici da parte dello staff della nazionale durante il loro periodo di attività presso l’, casa delle Farfalle di ginnastica ritmica, ora commissariata.“Sono molto serena perché ho fiducia nellae spero che quello che è capitato a me e che ho dovuto subire io non capiti ad altre ragazze” è il commento di Corradini al termine dell’audizione. “. A un certo punto la persona non riesce più a resistere e diventa tutto pesante. Le medaglie mi sono costate tanto. Finché la fatica si ferma all'allenamento e al sudore va bene, poi quando sfocia in altre cose non ne vale più la pena” continua l’ex Farfalla. E aggiunge: “Alle altre ragazze vorrei dire che tutto quello che hanno subito loro non è giusto.. Sono contenta che quello che abbiamo fatto abbia dato coraggio ad altre di uscire allo scoperto e esprimere il disagio. Non mi aspettavo che così tante avessero queste cose da dire., è quello che ho fatto tutta la vita ed è brutto che il mio ultimo ricordo significa dolore”.La ginnasta replica anche al presidente della Federginnasticache aveva parlato di “denunce tardive”. “Probabilmente, volevo parlare prima ma non ero in grado. Sono cresciuta in palestra, ho sempre vissuto in questo mondo ee mi sono resa conto che invece mi stavano facendo solo del male. Ce ne è voluto di tempo per dirlo solo ai miei genitori, poi ai miei amici, figuriamoci al mondo intero” spiega Corradini. Dopo le terrificanti dichiarazioni delledella Nazionale, Nina Corradini (19 anni) e Anna Basta (22 anni), sono seguite quelle dell’ex campionessa mondiale di ritmica Giulia Galtarossa (31 anni) e quelle della campionessa pratese Marta Pagnini (31 anni). Inoltre anche ragazzine anonime , che praticano questo sport per puro divertimento e passione, hanno pubblicamente ammesso di aver ricevuto umiliazioni e vessazioni durante gli allenamenti Anche il mondo dell'aerobica non è immune da vessazioni e altre violenze psicologiche., 28 anni, tre volte campione del mondo, ha parlato pubblicamente di discriminazioni subite dalle atlete durante i raduni mensili delle selezioni. Ha svelato che durante i pasti le ragazze venivano divise in. Ciascuna con il suo tavolo. "La separazione fisica era per loro un’umiliazione quotidiana. Il menu ovviamente cambiava in base ai tavoli. Quelle considerate magre potevano mangiare qualcosa in più delle altre" sono le parole di Donati a "Repubblica". Il campione ha spiegato che i maschi nascondevano pezzi di pane per portarlo alle ragazze dopo il pranzo.