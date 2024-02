Singapore, impiccato per un chilo di cannabis

L’accusa del 2013

A Singaporeun uomo per un, Amnesty denuncia: “esecuzione arbitraria e illegale”. Nella mattinata del 26 aprile, a Singapore è stata eseguita la condanna a morte di, 46 anni, giudicato colpevole di aver collaborato aldi un chilo e diciassette grammi di cannabis. L’uomo era detenuto nel complesso carcerario didove poi ha avuto la pena capitale.“Questa, date le molte irregolarità riscontrate nel procedimento giudiziario, mostra ancora una volta quanto Singapore si ostini a usare la pena di morte” sostiene, vicedirettore di Amnesty International per l’Asia. E aggiunge: “Levigenti a Singapore, fortemente repressive, prevedono anche l’obbligatorietà della pena di morte ”.Il vicedirettore spiega: “I giudici non possono prendere in considerazione, come le circostanze del reato, la condizione dell’imputato e altri fattori importanti. Il vicino di Singapore, la Malesia , sta rinunciando a tutto questo in favore della protezione della vita umana”. Secondo Amnesty International “queste normel’uso e la disponibilità della droga, né e proteggono efficacemente dai danni causati da tali sostanze”. “Singapore deve tener conto della crescente tendenza globale ae dichiarare in primo luogo una moratoria sulle esecuzioni” conclude Hah.Nel 2013era stato accusato di essersi messo d’accordo con due uomini per introdurre il quantitativo di cannabis sull’isola. La condanna si era basata essenzialmente sulle dichiarazioni rese durante, in assenza di un avvocato e di un interprete, e su quelle dei due co-imputati, presentati come testimoni dell’accusa. Uno dei due uomini era stato poimentre non era mai stato rintracciato un quarto uomo che avrebbe dovuto confermare le loro testimonianze.Tangaraju è stato condannato nel 2017 per "mediante associazione a delinquere finalizzata al traffico" di 1.017,9 grammi (35,9 once) di cannabis, il doppio del volume minimo richiesto per una condanna a morte a Singapore. L'uomo è stato stato poinel 2018 e la Corte d'Appello ha confermato la decisione. Branson, un membro dellacon sede a Ginevra, nei giorni scorsi aveva scritto sul suo blog che Tangaraju "non era neanche lontanamente vicino" alla droga al momento del suo arresto e che Singapore potrebbe essere sul punto di mettere a morte un uomo innocente. Ma il ministero dell'Interno di Singapore aveva risposto che la colpevolezza di Tangaraju è stata dimostrata. Il ministero aveva detto che due numeri di cellulare che secondo i pubblici ministeri gli appartenevano erano stati usati per coordinare la consegna della droga.Dal 2013, a seguito di emendamenti alla L, i giudici hanno un limitato potere discrezionale nel decidere la condanna, qualora l’imputato si sia limitato a fare il “corriere”, se abbia collaborato alle indagini o se le sue condizioni di salute mentale siano tali da non renderlo consapevole delle sue azioni o delle sue omissioni in relazione al reato che gli è contestato. Se la procura non conferma l’avvenuta collaborazione, il giudicee deve emettere una condanna a morte: di fatto, quindi, la sentenza è nella mani della procura. Dopo una pausa di oltre due anni, Singapore ha ripreso le condanne a morte a: da allora ci sono state. Le Nazioni Unite affermano che la pena di morte non ha dimostrato di essere un deterrente efficace a livello globale ed è incompatibile con ilsui diritti umani, che consente la pena capitale solo per i crimini più gravi.