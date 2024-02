Stati Uniti, come scoprire un aborto? I dati personali nelle app potrebbero essere tracciati

L'attacco al diritto alla privacy

"Viviamo in un'era di sorveglianza digitale senza precedenti": la resa della direttrice per la sicurezza informatica

Sono tanti gli esperti e gli attivisti americani che si interrogano se la, potrà avere impatti anche su altri diritti, compresi quelli allaSecondo gli esperti, la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti oltre a invalidare il, è anche un attacco aldegli americani, strettamente legato al caso, basato proprio sul diritto alla privacy garantito dalla clausola del giusto processo contenuta nelInvalidare il caso Roe v. Wade significa di fatto minare il diritto alla privacy degli americani, diritto che è stato usato per proteggere molti altri diritti considerati fondamentali. Negli ultimi anni, però, negli Stati Uniti è aumentatoovvero quelli che avvengono senza la supervisione formale di un operatore sanitario attraverso l’autosomministrazione di farmaci abortivi in modo sicuro ed efficace. Lecon unspesso non possono essere distinte dagli aborti spontanei: per questo motivo esiste la possibilità che i procuratori decidano diche sia stata incinta ma non abbia portato a termine la gravidanza, anche in caso di aborti spontanei. Quanto sia concreta questa possibilità, e cioè che i pubblici ministeri locali decidano di investigare sulla causa dell’interruzione di una gravidanza, è in questi giorni oggetto di discussioni negli Stati Uniti. Il caso più eclatante è stato quello di, donna delche nelera stata accusata didopo aver partorito unnel terzo trimestre perché, nelle settimane precedenti, aveva cercato. Non esisteva nessun’altra prova che Fisher avesse comprato le pillole, ma il caso è comunque durato, quando era stato archiviato.Stando a quanto ci dice la direttrice per la sicurezza informatica della Electronic Frontier Foundation, "La differenza tra ora e l’ultima volta che l’aborto è stato illegale negli Stati Uniti è che viviamo in un’era di. Da anni infatti i pubblici ministeri e le forze dell’ordine, statunitensi ma non solo, usano i dati digitali personali dei sospettati nelle proprie indagini. A questo si aggiunge una seconda strada che le autorità possono decidere di percorrere: quella di chiedere direttamente alle aziende di fornire i. Non si tratta soltanto di: a raccogliere dati che possono essere potenzialmente incriminanti sono anche iabbia accesso ai dati sulla posizione. Di solito queste informazioni vengono raccolte a fini pubblicitari, ma possono anche essere acquistate da privati o da forze dell’ordine, nonché consegnate loro in caso ottengano un mandato per richiederle. Nonostante ciò In seguito al rovesciamento di Roe v. Wade, tuttedi rispondere alle richieste dei giornalisti che hanno chiesto loro se intendono o meno soddisfare le eventuali richieste di dati che potrebbero arrivare da parte delle forze dell’ordine all’interno di indagini relative ad interruzioni di gravidanza ritenute illegali. Particolare attenzione in questo dibattito è stata rivolta alle applicazioni che permettono di tenere traccia del proprio ciclo mestruale o di altri dettagli legati alla, che secondo le stime vengono usate da un terzo delle donne statunitensi. Negli ultimi giorni, infatti, molte donne americane, nel timore che i dati raccolti dalle applicazioni possano essere usati contro di loro in future cause penali negli Stati in cui l’aborto è diventato illegale. La tendenza era già iniziata il mese scorso, quando era trapelata una bozza di parere della Corte suprema che suggeriva che la Corte era pronta a rovesciare la sentenza Roe v Wade, e si è intensificata dopo che venerdì la Corte ha revocato il diritto federale all’aborto. Queste preoccupazioni non sono infondate. Come altre applicazioni, iIn uno Stato in cui l’aborto è un reato, i pubblici ministeri potrebbero richiedere le informazioni raccolte da queste app per costruire un caso contro qualcuno. “Se stanno cercando di perseguire una donna per aver abortito illegalmente, possono chiedere un mandato di comparizione per qualsiasi app presente sul suo dispositivo, compresi i tracker mestruali”, ha dichiaratoPer cercare di tutelare i milioni di donne che ora vivono in stati dove l’aborto è vietato, diversi esperti e organizzazioni hanno pubblicatoper quanto possibile. La giornalistaha scritto però sul sito di notizie tecnologiche CNET che "escludere i tuoi dati dalle collezioni di tutti i data broker è diventato quasi impossibile per la maggior parte delle persone."