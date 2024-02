Stati Uniti, il Senato approva una storica legge su assistenza sanitaria e clima

Cosa prevede l'Inflaction Reduction Act

Come il disegno di legge affronta la crisi climatica

Il voto e l'esultanza di Biden: "Schierati con le famiglie e non per interessi di parte"

Nel tardo pomeriggio di domenica 7 agosto (ora italiana) via libera dal Senato degli Stati Uniti all', il maxi piano che prevede importanti interventi, sull' assistenza sanitaria e sul. La proposta di legge è stata approvata con 51 sì e 50 contrari: decisivo per superare il pareggio è stato il voto della vicepresidente Kamala Harris . Ora il testo dovrà passare alla Camera, controllata dai Democratici, che si prevede prenderà in esame la legge venerdì 12 agosto.Il pacchetto è il prodotto di negoziati minuziosi e la sua approvazione finale rappresenterebbe per il presidente Joe Biden e per il suo partito un importante vittoria in vista delle prossime elezioni di Midterm L'ampio disegno di legge rappresentanella storia degli Stati Uniti e apporta importanti cambiamenti alla politica sanitaria, dando per la prima volta a Medicare (assicurazione sanitaria federale, amministrata dal governo Usa e riguardante le persone dai 65 anni in su) il potere didi alcuni farmaci con prescrizione, eper tre anniin scadenza. La legislazione, che dovrebbe, sarà pagata con nuove tasse - tra cui un'imposta minima del 15% sulle grandi aziende e un'imposta dell'1% sui riacquisti di azioni - e aumenterà la capacità di riscossione dell'Agenzia delle Entrate. La proposta prevede un aumento degli introiti statali di oltre 700 miliardi di dollari in 10 anni e una spesa di oltredi anidride carbonica, estendere i sussidi per l'assicurazione sanitaria nell'ambito dell'Affordable Care Act e utilizzare il resto delle nuove entrate per ridurre il deficit.Sebbene gli economisti non siano d'accordo sul fatto che il pacchetto sia all'altezza del suo nome e possa effettivamente abbassare l'inflazione, soprattutto nel breve periodo, il disegno di legge avrebbe un impatto cruciale sulla. Il pacchetto di quasiper l'energia pulita e il clima è il più importante investimento per il clima nella storia degli Stati Uniti e la più grande vittoria per il movimento ambientalista dopo lo storico 'Clean Air Act'. Inoltre, arriva in un momento critico: in quest'estate si sono verificate in tutto il Paese ondate di calore che, secondo gli scienziati, sono entrambe legate al surriscaldamento . Un analisi dell'ufficio del leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer - così come diverse analisi indipendenti - suggerisce che la misura ridurrebbe le emissioni di carbonio degli Stati Uniti. Per raggiungere l'obiettivo del Presidente Joe Biden di ridurre le emissioni del 50% entro il 2030, sarebbero invece necessarie altre significative normative sul clima da parte dell'amministrazione federale e azioni da parte dei singoli Stati. Il disegno di legge contiene anche molti incentivi fiscali volti a, con un maggior numero di fonti rinnovabili , e a spingere un maggior numero di consumatori americani a passare a questa fonte per alimentare le proprie case e i propri veicoli al posto di petrolio e carbone. I legislatori hanno dichiarato che la norma rappresenta una vittoria monumentale eddi ciò che è necessario per. "Non si tratta di leggi politiche, ma di leggi fisiche", ha dichiarato il senatore democratico delle Hawaii Brian Schatz. "Sapevamo tutti che dovevamo fare ciò che la scienza ci dice che dobbiamo fare".I senatori democratici, con una risicata maggioranza di 50 seggi, sono rimasti uniti nella discussione, utilizzando anche una procedura specialeper approvare il provvedimento senza i voti dei repubblicani. Il via libera finale al Senato è avvenuto dopo una lunga serie di emendamenti, nota come "", che si è protratta per quasi 16 ore dalla tarda serata di sabato al pomeriggio di domenica. Il senatore democratico della Virginia Occidentale,, ha dichiarato alla CNN che la legge che ha contribuito a scrivere è "ben equilibrata". "Penso che tutti ne trarremo beneficio, il. Abbiamo ottenuto la sicurezza energetica, che è quello che stavamo cercando. E abbiamo la possibilità di investire nell'energia del futuro". Il presidente Bidenper l'approvazione della legge in una dichiarazione di domenica, ringraziando i democratici in aula e sottolineando gli investimenti climatici e le disposizioni in materia di assistenza sanitaria previsti nella misura. "Oggi i senatori democratici si sonoinvece che con gli interessi particolari, votando per abbassare il costo dei farmaci da prescrizione, dell'assicurazione sanitaria e dei costi energetici quotidiani e per ridurre il deficit, facendo sì che le aziende più ricche paghino finalmente la loro giusta quota", ha dichiarato Biden.