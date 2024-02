Svolta per i rifugiati ucraini. L'Ue estende il permesso di soggiorno fino a marzo 2024

"E' importante che continuamo ad accogliere chi fugge in Ue"

Oltre 3 milioni di offerte di lavoro: la possibilità per i rifugiati ucraini

Oltre al sostegno armato e finanziario per la resistenza all’ invasione del Cremlino , lha deciso di aiutare anche i. L’anticipazione è arrivata nel corso della presentazione dellaper lache aiuterà i rifugiati ucraini a trovare un impiego sul territorio dell’Unione Europea.A Bruxelles la commissaria europea per gli Affari interni,, lo ha spiegato senza troppi giri di parole : “La direttiva sulla protezione temporanea continuerà a essere in vigore, quello che abbiamo visto questa mattina dà un segnale molto chiaro che dobbiamo continuare ad accoglierli. Dall'inizio dell'invasione, l'Ue ha garantito laa coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina,e attivando a tempo di record per la prima volta in assoluto la direttiva sulla protezione temporanea. Ad oggi sonoattualmente sotto l'ombrello di questa protezione. E' importante che continuiamo ad accogliere chi fugge in Ue". La protezione temporanea dà diritto a tutte le persone che sono scappate o scappano dall’Ucraina diper risiedere, lavorare, andare a scuola e ricevere assistenza sanitaria nell’Unione Europea, ed è rinnovabile di sei mesi in sei mesi fino a tre anni. Questo strumento fu introdotto nelper fornire uno status giuridico riconosciuto in tutta l’Unione alle persone che allora scappavano dalle violenze nei Balcani, in particolare dalla guerra che si combatté in Kosovo fra il 1998 e il 1999. L’annuncio della commissaria Johansson ha stupito un pò tutti per il tempismo, dal momento in cui la direttiva sulla protezione temporanea applicata a inizio marzo scorso sarà in vigore fino a marzo 2023 e solo allora si dovrebbe decidere se estenderla conSe poi le condizioni dovessero rimanere critiche, il Consiglio potrà decidere a maggioranza qualificata l’estensione per un terzo anno, su proposta della Commissione. “Il nostro obiettivo è garantire che gli ucraini possano continuare a beneficiare della direttiva sulla protezione temporanea, ma“, ha precisato Johansson.Per quanto riguarda le possibilità di lavoro per i rifugiati ucraini nei 27 Stati membri, il nuovo strumento online permette di caricare il curriculum vitae dopo la registrazione allaper trovare oltre 3 milioni di offerte di lavoro e per farsi conoscere da più di 4 mila tra datori di lavoro, servizi pubblici nazionali e agenzie private per l’impiego in tutta l’Unione. La proposta, fatta a fine aprile,sul portale Eures, per tutte le persone che beneficiano della protezione temporanea. “che milioni di persone siano state costrette a fuggire dalle loro case, è nostro dovere collettivo fornire tutto il sostegno possibile per aiutarli a costruirsi una vita nell’Ue”, ha concluso il commissario per l’Occupazione e i diritti sociali,