Tallulah, la figlia di Bruce Willis parla della demenza del padre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tallulah (@buuski)

I sintomi

La paura di un'adolescente

I problemi di salute di Tallulah

La nuova prospettiva

, ha rivelato le sue difficoltà nel venire a patti con la diagnosi didi suo padre e ha raccontato i dettagli sull'impatto che questa ha avuto sulla vita della sua famiglia. "Quando parlo di Bruce, continuo a passare dal presente al passato: lui è, lui era e così via. È perché ho delleper mio padre che sono così riluttante a lasciar andare", ha scritto la ragazza, 29 anni, in un saggio in prima persona pubblicato da Vogue mercoledì 31 maggio.La figlia della star di "Die Hard" e della sua ex moglie Demi Moore , ha parlato deidella malattia del 68enne, inizialmente rivelata come si trattasse di afasia, una condizione patologica in grado di compromettere la comunicazione. La sua famiglia , in seguito, ha invece annunciato che l'attore è affetto da, che interessa le aree del cervello generalmente associate alla personalità, al comportamento e al linguaggio , secondo la Mayo Clinic. "Sapevo che c'era qualcosa che non andava da molto tempo", ha scritto Tallulah. "È iniziato con una specie di, imputata dalla nostra famiglia alla perdita dell'udito provocata da Hollywood: 'Die Hard' ha rovinato le orecchie di papà", continua."In seguito questa scarsa reattività si è estesa e a volte. Ha avuto due figli dalla mia matrigna, Emma Heming Willis, e pensavo che avesse perso interesse per me. Anche se questo non poteva essere più lontano dalla verità, il mio cervello di adolescente si torturava con ipotesi sbagliate: 'Non sono abbastanza bella per mia madre' e 'Non sono abbastanza interessante per mio padre'".Tallulah Willis, nel saggio su Vogue, ha anche parlato apertamente della propria salute, delle sue diagnosi die di disturbo borderline di personalità , dando anche una sincera testimonianza della sua lotta contro. La giovane ricorda che nella primavera del 2022 pesava circa 84 chili e non poteva passeggiare nel suo quartiere se non c'era una panchina dove sedersi per riprendere fiato. "Ammetto che negli ultimi anni ho affrontato il declino di papà, cosa di cui non vado fiera. La verità è che io stessa stavo troppo male per gestirlo", ha scritto."Ero riuscita ail centro delle mie emozioni nei suoi confronti: i sentimenti buoni non c'erano, ma mancavano anche quelli cattivi. Ma mi ricordo un particolare episodio che mi colpì dolorosamente: ero a un matrimonio, nell'estate del 2021, a Martha's Vineyard (un'isola degli Stati Uniti d'America, nel Massachusetts, ndr) e il padre della sposa fece un discorso commovente. "All'improvviso realizzai che io, mio padre che parlava di me in età adulta al mio matrimonio. È stato devastante. Ho lasciato la tavola, sono uscita e ho pianto tutte le mie lacrime nascosta tra i cespugli".Dopo aver trascorso un periodo in un Tallulah dice di essersi sentita "molto meglio" e di avere ora "gli strumenti per essere presente in tutti gli aspetti della mia vita, e soprattutto nel rapporto con mio padre".Ogni volta che va a trovare il genitore fotografa tutto pere dice di avere tutti i messaggi vocali di lui salvati su un disco rigido. "Sono come un'archeologa, alla ricerca di tesori in posti a cui non ho mai prestato molta attenzione - ha spiegato -. Sto cercando di creare un archivio di ricordi per il giorno in cui non ci sarà più, per". E aggiunge: "In passato avevo così paura di essere annientata dalla tristezza... ma finalmente sento di poter essere presente e di poter contare su di lui. Posso assaporare questo tempo, tenere la mano di mio padre e sentire che è meraviglioso. So che le difficoltà incombono, che questo è il principio di un lutto, ma tutta la questione dell'- è reale".